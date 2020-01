Correr junto al ídolo, la etapa que se vive este jueves en la Vuelta a San Juan

El jueves 30 de enero de 2020 es el día en que los fanáticos del ciclismo podrán correr junto al tres veces campeón del mundo, Peter Sagan. Se trata de la Sagan Fondo que inicia a las 16 horas en el Estadio Aldo Cantoni. En esta competencia podrán participar cualquier persona que tenga entre 18 y 90 años.

Habrá cuatro categorías. Una participativa en la cual será todo el recorrido en bici tour, mientras que serán tres las categorías competitivas. Las Damas serán una sola categoría y los varones tendrán dos. La primera abarca desde los 18 hasta los 45 años. La segunda desde los 46 a los 90. Cabe recordar que se puede correr en cualquier tipo de bicicleta que no tenga motor.

El recorrido

Las cuatro categorías partirán en tren controlado desde el Estadio Aldo Cantoni hasta la rotonda ubicada en calle Las Moras y Ruta Interlagos. Post neutralización, quienes corran el Bici Tour viajarán hasta el paredón y se desviarán hacia la meta ubicada en el embarcadero. Las categorías competitivas (18-45, 46-90) realizarán un giro más y luego embalarán en la llegada.

Las inscripciones

Desde el martes 15 de octubre están abiertas las pre-inscripciones. Será a través del sitio de Acreditaciones de la Secretaría de Estado de Deportes. Una vez realizado ese procedimiento deberán abonar el precio según corresponda. Para los ciclistas que lleguen fuera de la Argentina costará US$ 200 dólares, para los oriundos de Argentina US$ 100 y para los residentes de San Juan US$ 50.

FUENTE VUELTA A SAN JUAN