Crecieron las malezas resistentes al glifosato y otros herbicidas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las malezas resistentes al glifosato y otros herbicidas aumentaron su presencia territorial y se registró su presencia en partidos y departamentos de las principales zonas productoras del país, indicó hoy un informe realizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).



La entidad relevó 27 malezas, de las cuales 21 son resistentes al glifosato y 6 son tolerantes sobre más de 29 millones de hectáreas, y se identificaron malezas en 401 partidos y departamentos que no habían sido visualizadas en el 2017.



Las malezas que mayor dispersión geográfica presentaron sobre los 200 partidos y departamentos relevados fueron la rama negra con el 99% de presencia, y en segundo lugar lo ocupó el yuyo colorado con el 90%.



Luego le siguen las gramíneas pata de gallina, sorgo de Alepo, clorideas y capín que rondaron el 70-80%.



Un escalón más abajo SE raigrás, con el 60% y botoncito blanco, pappophorum y gonfrena perenne, con el 40-50% de presencia.



"Las 10 malezas mencionadas son resistentes o tolerantes a glifosato, 60% de las cuales son gramíneas y el 40% restante latifoliadas o de hoja ancha", explicó Aapresid.



Sin embargo, las que mayor expansión presentaron respecto a 2017 fueron los nabos con resistencia al glifosato, el yuyo colorado y la pata de gallina.



La entidad remarcó que "un dato no menor es que en esta segunda lista ya no solo aparecen malezas resistentes y tolerantes a glifosato, sino también a otros sitios de acción, como los ALS, graminicidas ACCasa y Hormonales. Es decir que, si bien las malezas de mayor dispersión geográfica son las resistentes y tolerantes a glifosato, están en franca expansión biotipos resistentes a otros herbicidas, en muchos casos con resistencia múltiple con glifosato".



"Claramente esto complejiza y encarece aún más el manejo y remarca la importancia de un enfoque integral, no alcanza con solo cambiar de herbicida. Monitoreo, rotaciones, cultivos de servicio, aplicaciones selectivas, ya no son una opción, sino una necesidad", concluyó.