Creen que el miércoles próximo habrá provisión plena de cigarrillos en San Juan

Claudio Rymsza, presidente de la Asociación de kiosqueros en San Juan, confirmó que en la entidad esperan que para el próximo miércoles haya provisión normal de cigarrillos de todas las marcas en los comercios locales.

La llegada de los cigarros se concretará después de que la cuarentena obligara a parar el trabajo en las tabacaleras el 20 de marzo pasado. Ante el parate en la producción, hace más de una semana que se produjo una escasez generalizada de todas las marcas, incluso las de las que hacen tabaco envasado.

Rymsza explicó que las tabacaleras anunciaron que entre viernes y sábado podrán comenzar a proveer de cigarrillos y tabaco a la provincia de Buenos Aires y luego comenzarán con la logística para poder enviar la mercadería a las provincias.

"Calculamos que el miércoles contaremos con todas las marcas y presentaciones", aseguró Rymsza, que lidera la asociación que nuclea a más de 70 kiosqueros del Gran San Juan.

El comerciante reconoció además que la vuelta del cigarrillo implicará la reapertura de muchos kioscos. Es que hubo muchos comercios que cerraron sus puertas en medio de la pandemia y luego no volvieron a abrir ya que aseguran que "no tenía sentido" reabrir el negocio si no contaban con cigarrillos que son los elementos que más ventas les genera.

"Ya el cigarrillo se ha convertido en un elemento esencial en los kioscos, no es solo un llamador de clientes, sino un producto importante", aseguró Rymsza.

El dirigente destacó que los comerciantes que han reabierto sus negocios han notado una baja del 80% en sus niveles de venta. A esto se suma que los que tienen sus kioscos cerca de escuelas han permanecido cerrados ya que no cuentan con los chicos que son el fuerte de sus ventas.

Ante lo que catalogó como difícil situación, Rymsza aseguró que trabaja para conseguir que los municipios les hagan algún tipo de descuento en las tasas municipales. "De esta forma podríamos mitigar en algo los efectos de la crisis", concluyó.