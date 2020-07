Crimen en Iglesia: “A Quiroga lo conozco de vista”, dijo el investigado por el asesinato

El 19 de junio y luego de varios días de búsqueda, una mujer llegó a la Comisaría 22º de Iglesia y confesó que a Rubén Darío Quiroga lo habían asesinado. Tras ese testimonio, la Justicia detuvo a esa persona de apellido Aciar y a su novio Luis Montaño, de 31 años. Ambos quedaron vinculados a la causa como los posibles autores materiales del crimen. Luego de eso, la pareja fue trasladada hasta el centro sanjuanino: Montaño quedó detenido en la Central de Policía, mientras que la mujer está alojada en la Comisaría 28º.

“Él niega todo lo que se dice sobre su participación en el asesinato. Me dijo que a Quiroga lo conoce de vista porque en ese departamento es habitual que se crucen constantemente”, comentó a DIARIO HUARPE la abogada defensora de Montaño, María Filomena Noriega.

La letrada explicó que en los primeros días y tras la investigación en su contra, Montaño estuvo descompuesto: “Se sentía mal”, pero que con el correr del tiempo el hombre empezó a sentirse mejor, ahora está en “buen estado de salud”, “lúcido” y “consciente”.

“Mi defendido quiere ser convocado por el juez para brindar declaración indagatoria. Tiene ganas de aclarar su situación. Me contó que apenas sea llamado por el magistrado piensa hablar y contar toda su verdad”, apuntó Noriega.

De acuerdo a fuentes judiciales, Aciar y Quiroga tenían una relación amorosa, pese a que la mujer estaba en pareja con Montaño y fruto de ese amor habían tenido a su hija que actualmente tiene 2 años. Sobre ese tema la abogada del apuntado judicialmente contó que el hombre le pidió que la pequeña quede en la casa de sus padres: “Quiere preservarla de todo esto que está pasando”, señaló.

Sobre la relación que tenía la pareja, la letrada comentó que – según los dichos de Montaño – ambos se llevaban bien y ahora están sin contacto porque están detenidos en lugares distintos. Sin embargo, Aciar al parecer tenía un contacto asiduo con el fallecido. De ahí se desprenden algunas fotos y videos que aparecieron en los dos celulares que la víctima dejó sobre la mesa dentro de su casa el último día que fue visto por sus vecinos en la localidad de Rodeo, Iglesia. Este material está en la causa y es analizado por la Justicia.

Desde un primer momento esos teléfonos y la billetera de la víctima hacían suponer que no se trataba de una desaparición normal, sino que alguien forzó al hombre a darse a la fuga o que su ausencia estaba ligada a otro motivo particular. Es por eso que durante varias semanas los peritos estuvieron rastrillando tanto el Dique Cuesta del Viento como también se desplegó un amplio operativo en tierra y en el aire donde participaron Geras, Montada y Canes.

“El juez presume que mi defendido cometió un delito que es el homicidio de este hombre, pero cuando me fui a notificar el lunes pasado la causa todavía estaba caratulada como averiguación de paradero, es decir, no le cambiaron la denominación del último antecedente del crimen”, apuntó Noriega contra Javier Alonso, juez de la Segunda Circunscripción Judicial que interviene en la investigación. La abogada presentó un pedido de excarcelación y aduce que Montaño no tiene antecedentes penales: “Ni siquiera tiene una contravención”, argumentó.

EL CRIMEN

De acuerdo a las primeras investigaciones judiciales que se desprenden de este hecho, Quiroga fue asesinado con una barreta. No conforme con este resultado, el agresor tomó el cuerpo, lo quemó y lo tiró a una letrina. Los peritos comenzaron a investigar porque encontraron restos óseos. Ahora queda determinar si coinciden o no con el obrero iglesiano.