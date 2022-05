¿Cuántos feriados y fines de semana largos quedan en el 2022?

Luego del Día del Trabajador, en Argentina quedan muchos feriados para disfrutar en lo que resta del 2022. Teniendo en cuenta el calendario oficial, el que fue difundido por el Ministerio del Interior de la Nación, los días no laborables que más se aproximan están justamente en este mes. Ambos caen en día miércoles y son el 18 y 25 de mayo. De todas maneras, hay varios más después de esas fechas.

Cabe resaltar que el primero es gracias al Censo Nacional 2022, día que finalmente se tomará como feriado en todo el país. Ante eso, los empleados no están obligados a asistir a sus respectivos lugares de trabajo. A la semana siguiente, el Día de la Revolución de Mayo. No obstante, junio arriba con un fin de semana extra largo. El viernes 17 de junio será el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Tras eso, el 20, el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Ya en julio, el 9, Día de la Independencia, será un sábado y el Gobierno tiene pensado que esa fecha patria no sea trasladable con fines turísticos, lo que sería casi imperceptible. Entrando en agosto, otro fin de semana largo llega. El 17, el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, será un miércoles. No obstante, las autoridades gubernamentales idearon se pase al lunes 15, dejando así tres días consecutivos para descanso y mini vacaciones.

El 2022 tendrá varios días más para descansar

Septiembre tendrá el viernes 7, el que ha quedado como feriado con fines turísticos, el que cierra el lunes 10. Este último es no laborable, por del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el que realmente es el 12 de octubre. En Noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, que llega el domingo 20, el Gobierno tomó la decisión de pasarlo para que el lunes 21 sea feriado con fines turísticos en todo el país.

En cuanto a diciembre, el último mes del año, el 8 no será obligatorio trabajar. Eso, tras la celebración en honor a la Inmaculada Concepción de María. Con fines también turísticos, se espera que el viernes 9 sea feriado para aprovechar el descanso antes de entrar en las tan ansiadas vacaciones de verano para muchos. El 25, por Navidad, cae sábado y no es trasladable. En total, en este 2022 restan seis feriados no laborables, tres trasladables y tres más con fines turísticos.

