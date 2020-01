Daniel Osvaldo: "Me tomé un respiro del fútbol y del ambiente, pero tenía ganas de jugar"

El delantero Daniel Osvaldo, contratado por Banfield tras haberse retirado en 2016 en Boca Juniors, refirió que se tomó "un respiro del fútbol y del ambiente", pero aclaró que "tenía muchas ganas de jugar".



"Mi familia también tenía ganas de volver a verme en una cancha y eso influyó mucho, sobre todo en la decisión de venir a Banfield para darle una alegría a mi 'viejo', que es hincha", dijo Osvaldo en rueda de prensa en el predio de la localidad bonaerense de Luis Guillón.



Sobre su vuelta al fútbol el ex internacional con la selección de Italia -jugó las eliminatorias para Brasil 2014 pero no fue citado por el técnico Cesare Prandelli para ese Mundial- manifestó que "el objetivo es ir día a día, con tranquilidad y sin apuros".



"Me siento muy bien, con muchas ganas. Vamos día a día a ver cómo me siento. Hoy estoy cansado, obviamente, pero bien, y 'laburar' en un predio así te dan ganas de jugar hasta los 40 años", reseñó Osvaldo.



"La idea es ponerme bien físicamente, quiero terminar todos los días el trabajo que me propongan y sin lesionarme, después veremos", completó el atacante de 33 años.



Por último, Osvaldo desmintió un supuesto interés de Gimnasia y Esgrima la Plata: "No recibí ningún llamado de Diego" Maradona, el entrenador del 'Lobo'.



Esta semana Osvaldo superó los controles médicos y hoy se puso a trabajar a las órdenes del equipo técnico que conduce Julio César Falcioni, en el inicio de la pretemporada del 'Taladro'.



En los primeros movimientos, Osvaldo -con su habitual rodete- se mostró sonriente y trotando junto a Nicolás Bertolo, uno de los referentes del equipo.



También estuvo el juvenil nigeriano Feyiseitan Asagidigbi, de solo 20 años, quien puede jugar de extremo o volante ofensivo y que será otro de los refuerzos del plantel albiverde.



Banfield, que ocupa la 16ta posición en la Superliga con 20 puntos, a 10 unidades del puntero Argentinos Juniors, volverá a jugar el domingo 26 de enero ante Patronato, como local, por la 17ma fecha.