De la mano de Magnin Sarmiento venció a Quilmes y se acercó a la punta de la zona B en el Nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sarmiento venció ésta noche por 3 a 1 a Quilmes, en su estadio Eva Perón de Junín, y se acercó a la punta de la zona B en el inicio de la 12da. jornada del torneo Nacional, segunda división del futbol argentino.



Después de un trámite bastante pobre en el período inicial, las emociones se sucedieron en la segunda mitad. El 'Verde' dio vuelta el marcador con un triplente de su atacante Pablo Magnin (St. 7m. 24m. y 44m, de penal.).



El futbolista santafesino (ex Unión) se convirtió en el máximo goleador de la categoría, con once tantos.



El 'Cervecero' se había puesto en ventaja al minuto de la etapa complementaria a través del delantero Leandro González (ex Racing Club y Estudiantes de La Plata).



A poco para el final llegó la polémica: tras un remate desde afuera del área del volante Gabriel Ramírez, el árbitro Nazareno Arasa anuló lo que era la igualdad por supuesta posición adelantada, al considerar que un jugador tapaba la visión del arquero Vicentini. Y en la siguiente acción se registró el penal que consolidó el triunfo del elenco local



Posiciones: San Martin (T) 24 puntos, Sarmiento (J) 23, Defensores de Belgrano 18, Riestra 17, Atlético Rafaela 16, Quilmes y Villa Dálmine 14, Instituto, Gimnasia (J), Tigre, Giimnasia (M) y Chacarita Juniors 13, Santamarina 12, All Boys y Brown (A) 9, Almagro 8.







-Sintesis-







Sarmiento: Manuel Vicentini; Wilfredo Olivera, Luis Garnier, Federico Vismara, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Lucas Landa, Claudio Pombo, Sergio Quiroga; Pablo Magnin y Maximiliano Fornari. DT: Iván Delfino.







Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Carlos Matheu, Abel Masuero y Federico Alvarez; Gabriel Ramírez, Alejandro Altuna y David Drocco; Juan Imbert; Leandro González y Facundo Bruera. DT: Leonardo Lemos.







Goles en el segundo tiempo; 1m. L. González (Q); 7m., 24m. y 44m. Magnín (S), el último de penal.







Cambios en el primer tiempo: 43m. Diego Chaves por Graciani (S). En el segundo; antes del comienzo; Fabio Vázquez por Fornari (S); 15m. Cristian Zabala por Bruera (Q); 29m. José Luis Valdez por Altuna (Q); 36m. Juan Caviglia por Chaves (S); 38m. Juan Bautista Cejas por Lozano (Q).



Incidencia en el segundo tiempo: 35m. expulsado Vismara (S)







Cancha: Eva Perón (Junín). Arbitro: Nazareno Arasa