¿Decepción? Guillermo Coria, enojado por la caída de Argentina en la Copa Davis

Sin dudas, lo ocurrido con la Selección Argentina en la Copa Davis no pasó desapercibido en estos días. El combinado "albiceleste" estuvo muy lejos de lo que han sido sus mejores actuaciones, con los singlistas en un nivel muy bajo. Siendo de esa forma, el capitán del equipo, Guillermo Coria, dialogó con Infobae en las últimas horas y salió al cruce de las críticas. Eso, tras una derrota sin precedentes en la fase de Grupos.

"Ni fracaso, ni frustración. Dolor. Porque estamos dolidos, muy dolidos todos. Es que tenemos un equipo sólido para seguir dando pelea, para seguir estando en las instancias finales, pero no salió una. Además, los veo a los chicos cómo están y me pongo peor, porque soy su capitán. Por eso estoy con mucha bronca y dolido. El miércoles hablé con todos, de nuevo, y le dije a Fran que no lo guardaba para el viernes, que yo tenía pensado que él debía estar contra los italianos", partió diciendo Coria.

Luego, Guillermo destacó: "Acordamos que íbamos a arrancar con Peque y Seba, porque nosotros queríamos cuidar a cada jugador y yo tenía que pensar en qué momento y cuándo hacerlo debutar a Francisco, como lo había hecho con Báez ante República Checa. Con el diario del lunes todos sabemos qué va a suceder, pero en los entrenamientos no jugaron así (baja su cabeza como resignado, hasta casi esconderla entre las manos). Si Báez hubiese ganado esos cuatro puntos del tie break con Suecia, hoy estábamos hablando de otra cosa".

¿Qué sucedió con Argentina?

"Ya habíamos hablado con Peque después del match ante Suecia. Si bien él no iba a jugar contra Italia, me dijo que no se había sentido bien jugando contra Ymer, en el primer partido. Ahí vimos la conveniencia de no exigirlo. Él lo comprendió y colaboró desde otro lado, como lo hace siempre. Cuando decidimos, en conjunto, que quedaría afuera de la serie ante Croacia lo aceptó tranquilamente y me dijo que creía que Francisco podía hacerlo muy bien. Más detalles no voy a contar. Como dije, esas cosas quedan entre él y yo", informó el capitán de Argentina.

Para cerrar, el "Mago" indicó: "Cuando se tiene una derrota, siempre hay que pensar que se deben haber cometido equivocaciones. No sé si algo puntual. Pero ahora estamos demasiado calientes como para poder hacer evaluaciones ya. Yo no tengo problemas en reconocer si algo no lo hicimos bien. No me refiero sólo a si haber puesto a uno o a otro hubiese sido la solución, creo que hay que analizar todo desde el primer día hasta el final, para ver cómo vinieron pasando las cosas".