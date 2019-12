Defensor argentino Marcos Rojo será prescindible en Manchester United

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El defensor argentino Marcos Rojo figura en la nómina de jugadores prescindibles que Manchester United de Inglaterra está dispuesto a negociar, a partir del poco rodaje que el ex Estudiantes de La Plata mostró a lo largo de la temporada 2019 en la Premier League.



El jugador platense, de 29 años, no está en las primeras opciones del DT del United, Ole Gunnar Solksjaer, quien prefiere a juveniles como Axel Tuanzebe o Brandon Williams.



De hecho, Rojo está ausente en la lista de convocados para el partido de mañana ante Newcastle, en Old Trafford, por la 19na. fecha del certamen. Lo mismo ocurre con Eric Bailly y Timothy Fosu Mensah, según reportó el periódico Daily Mirror.



El defensor argentino, que integra el plantel desde la temporada 2014-2015, sumó apenas 120 minutos en las 18 jornadas disputadas anteriormente en la Premier League. La mayoría de las apariciones de Rojo en el elenco titular se dieron en la Europa Liga.



Otro jugador que figura en la nómina de prescindibles por el DT noruego Solksjaer es el zaguero serbio Nemanja Matic.