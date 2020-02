Derriban un helicóptero sirio durante ofensiva contra rebeldes apoyados por Turquía

Un helicóptero militar sirio fue derribado hoy y su tripulación murió en el noroeste de Siria, donde el Ejército realiza una ofensiva contra insurgentes apoyados por Turquía que ha incluido combates con soldados turcos, informaron la prensa estatal y activistas.



Videos subidos a Internet muestran a un helicóptero que cae en espiral desde el cielo, con llamaradas que salen por detrás del aparato mientras personas que observan desde el suelo festejan y vitorean.



Una fuente militar citada por la agencia de noticias siria SANA dijo que el helicóptero fue alcanzado por un cohete en una zona rural del oeste de la provincia de Alepo "donde están desplegadas organizaciones armadas terroristas apoyadas por Turquía", subrayó.



El militar, que no fue identificado, dijo que la tripulación del helicóptero murió, pero no dio más detalles.



Es la segunda vez esta semana que un helicóptero sirio es derribado en el noroeste de Siria. Otro fue abatido tres días atrás cerca del poblado de Nairab.



Los derribos coinciden con una ofensiva que el Ejército sirio ha redoblado desde diciembre en la norteña región de Idleb, que es el último bastión de los insurgentes alzados en armas desde 2011 contra el gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad.



La región de Idleb abarca la provincia del mismo nombre y partes de las vecinas Alepo y Hama.



La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene informantes sobre el terreno, dijo que el helicóptero fue derribado cerca del poblado de Qibtan al-Jebel, al norte de la ciudad de Alepo.



El Observatorio agregó que en el aparato iban dos tripulantes y que sus cuerpos fueron hallados cerca del lugar donde se estrelló.



No quedó claro quién derribó el helicóptero, aunque el Observatorio aseguró que el cohete que lo alcanzó fue disparado por fuerzas turcas. En el caso del aparato del martes pasado, se sospecha que fue atacado por los rebeldes pro-turcos.



Turquía no hizo comentarios sobre el incidente de hoy.



Turquía, que apoya a los grupos rebeldes, ha estado desplegando tropas y equipamiento militar en la región de Idleb, donde viven más de 3 millones de personas, en un intento por detener el avance del Ejército sirio.



Pero la creciente presencia militar siria ha derivado en enfrentamientos con soldados sirios que han causado la muerte de 13 militares turcos y 13 sirios.



La violencia ha obligado a 800.000 personas a abandonar sus hogares desde el 1 de diciembre, en lo que la ONU ha descrito como el mayor éxodo de civiles en nueve años de guerra en Siria.



Muchos de los desplazados viven a la intemperie, en asentamientos de carpas con temperaturas bajo cero.