Desarrollan una guía de señas para incluir a personas sordas en la Universidad Nacional de San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Profesionales de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desarrollaron una guía de señas propias de la química analítica para abrir las puertas de la educación superior a personas sordas, informó hoy la casa de estudios.



La experiencia cuenta con el caso testigo de Milagros Gallardo, una alumna con hipoacusia que comenzó a estudiar la Licenciatura en Química en 2008, hoy se desempeña como técnica en el Laboratorio de Química Analítica y pretende producir material sobre ciencia en las áreas de química, matemáticas y biología.



La propuesta de inclusión es liderada por la bióloga María Beatriz Núñez y el bioquímico Aldo Daguerre, profesionales que acompañaron el proceso educativo de Milagros, su graduación y posterior inserción en un espacio laboral.



En ese recorrido, profesores de la UNSL acompañaron a la estudiante con distintas estrategias ya que una persona sorda debe enfrentarse a entender palabras que no están en el lenguaje de señas, que tiene una cantidad de señas asociadas a la vida cotidiana pero no al sistema educativo, indicaron los profesionales.



Por eso, los alumnos con hipoacusia asisten a escuelas comunes junto a un intérprete y los profesores generan señas que no existen en la lengua oficial.



En el caso de Milagros, cuando comenzó a trabajar en el laboratorio sus compañeros le pidieron a Nuñez y Daguerre que les dieran un curso de señas para poder comunicarse con ella.



Desde esta experiencia, se confeccionó una guía que los profesionales esperan que abra las puertas de la universidad a las personas sordas.



Actualmente, existen diccionarios cuyo contenido se basa en palabras de uso cotidiano y no académicas, y no hay materiales destinados a la educación superior debido a que las personas sordas generalmente no acceden a la universidad, indicaron los profesores.



"Queremos romper con eso, que ellos puedan acceder a la universidad y que sepan que hay señas generadas por ahora en química, pero que la idea que tenemos es poder ampliar eso en un futuro”, afirmó Daguerre, quien agregó que la educación superior “tiene una deuda con la discapacidad”.



La instalación de aros magnéticos en las aulas es otro de los aspectos técnicos que permitiría que los alumnos con hipoacusia puedan transitar su cursada con mayor seguridad, indicó la UNLS, que está tratando de llegar a un acuerdo con intérpretes para que puedan ayudar en el proceso de adaptación de docentes y alumnos.