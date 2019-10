Desde Italia, Mariana Nannis y Alexander dispararon contra Caniggia y su novia

Pese a tener un bozal legal, que le impide mencionar tanto a su ex como a su novia, Mariana Nannis (53) reapareció una vez más en el prime time de la televisión italiana y dijo que el padre de sus hijos conoció a su actual pareja a través de una página de Internet de acompañantes.

La mediática volvió a sentarse en el living del ciclo italiano Live – Non è la d’Urso y, como era de esperarse, realizó fuertes declaraciones sobre Claudio Paul Caniggia (53) y su novia, Sofía Bonelli (26).

Sentada al lado de su hijo menor, Alexander (26), aseguró que su padre “tiene una amante” a quien calificó como “una prostituta que lo droga para obtener su dinero“.

“No podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga, escort… Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Puedo mandar las fotos“, aseguró Mariana.

Por su parte, Alexander, quien es de los tres hermanos el que más cerca está de Mariana, validó los dichos de su madre sobre una polémica costumbre que el Pájaro al parecer llevaba a cabo cuando estaba al cuidado de sus hijos y estos apenas tenían entre 10 y 12 años.

“Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas“, lanzó sin más.

