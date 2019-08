Después del oro el sanjuanino Matías Sánchez reconoció el trabajo en equipo

La noche de este domingo quedará en la memoria de un grupo de jóvenes jugadores de vóley de toda la Argentina que ganó la medalla de oro en los panamericanos de Lima 2019. En este grupo se encuentra el joven sanjuanino Matías Sánchez quien, además de su medalla de oro recibió un reconocimiento por ser el mejor armador del torneo que congregó a los mejores jugadores del continente.

El sanjuanino concedió una entrevista al perfil del Comité Olímpico Argentino el muchacho aseguró que la medalla significa "mucho para el equipo y para el deporte argentino". En relación premio como mejor armador del torneo, el muchacho aseguró que esto es un "mimo si los chicos no reciben yo no armo y si yo no armo ellos no atacan. Estoy orgulloso del equipo todos hicimos esto trabajamos en equipo", aseguró el jugador.

Este es el segundo titulo internacional de Sánchez que ya viene de ganar el Mundial Sub 23 en 2017, a la hora de hablar de estos grandes logros, el muchacho aseguró que se siente "adrenalina y un cosquilleo en la panza es lo que te hace seguir adelante y estar orgulloso de lo que estamos logrando y no aflojar nunca".

La entrevista completa