Detienen a la apoderada de Evo Morales y desaparecen documentos para inscribirlo como candidato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ex jefa de gabinete y apoderada del ex presidente Evo Morales, Patricia Hermosa, fue detenida ayer y le secuestraron documentación destinada a inscribir al ex mandatario como candidato a diputado ante el Organo Electoral.



Hermosa fue aprehendida anoche por comunicarse telefónicamente con su representado, Morales, a quien se acusa de "sedicion, terrorismo y financiamiento al terrorismo", y esta mañana, al momento de precintar la documentación secuestrada notó que faltaba el original y fotocopia de la Libreta de Servicio Militar del ex presidente, sin la cual no podría inscribirlo mañana, cuando venza el plazo para registrar candidatos.



La información sobre la desaparición de estos documentos fue dada al diario Urgente.bo por el abogado de Hermosa, Martín Irusta.



La detención se produjo luego de que Morales hiciera pública su intención de inscribirse como candidato a diputado por Cochabamba para los comicios generales del próximo 3 de mayo.



“Está en calidad de aprehendida en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”, dijo el director de esa instancia policial, Iván Rojas, respecto de la detención de Hermosa.



Además, el funcionario agregó que dio cumplimiento a la orden de los fiscales Rudy Terrazas y Rea Salinas, emitida el 31 de enero, según informa el diario paceño Página Siete.



El cargo que se le imputa a Morales se basa en la grabación de una comunicación realizada a fines de diciembre en la que una voz que presuntamente es de Morales, le da indicaciones desde México al dirigente Faustino Yucra, actual prófugo de la Justicia, para dejar sin alimentos a las ciudades y alentar el caos que siguió a la caída del gobierno del MAS. La veracidad de esa comunicación fue desmentida por Morales.



A fines de diciembre Hermosa fue detenida para tomarle declaración por comunicarse con el ex presidente en ocho oportunidades, pero el fiscal decidió liberarla.



La abogada continuó en contacto telefónico con su representado, informó una fuente consultada por el diario paceño, que atribuyó esta nueva detención a esas nuevas comunicaciones.



“Al haber indicios de que es autora o partícipe de delitos y al existir indicios de que la sindicada pueda ocultar, fugarse o ausentarse del país u obstaculizar la investigación fue aprehendida, para que sea puesta ante un juez”, señala el documento.



Tres representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos visitaron ayer a la abogada en celdas de la Felcc. Hermosa les contó que dos camionetas de la Policía llegaron a su domicilio y le quitaron los documentos originales que tenía en su poder.



“Yo soy abogada de profesión y tengo el poder para realizar los trámites”, relató la aprehendida.



Evo Morales, denunció a través de su cuenta de Twitter la “detención ilegal” de su apoderada. “No hay democracia ni elecciones limpias cuando existen detenciones diarias y violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Pido la inmediata liberación de mi apoderada y la devolución de todos mis documentos”, tuiteó.