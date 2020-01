Dieron de alta a los turistas hospitalizados por una intoxicación con monóxido en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos niños, una adolescente y una mujer que permanecían bajo observación en dos centros de salud de la ciudad de Mar del Plata, tras intoxicarse anoche por la inhalación de monóxido de carbono en un hotel céntrico, fueron dados de alta en las últimas horas, informaron fuentes hospitalarias.



Los cuatro afectados que recibieron el alta médica eran los últimos que continuaban hospitalizados luego de haber sufrido distintos grados de intoxicación en el hotel perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), situado en el centro de la localidad balnearia, a cuatro cuadras del Casino Central.



En total fueron 16 las personas que debieron ser trasladadas para recibir atención médica: cinco niños fueron derivados al Hospital Materno Infantil, mientras que otros 11 afectados fueron llevados en ambulancias y en vehículos particulares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).



Por otra parte, la comuna informó anoche que 30 personas debieron ser asistidas por mareos y malestar, pero muchas de ellas recibieron atención en el lugar por el SAME, servicios de salud privados, Bomberos y Defensa Civil.



"Entraron al Materno cinco menores, y al HIGA 11 personas más, y durante la noche fueron dados de alta tres de los chicos y nueve de las personas que fueron al Interzonal", informó un fuente del área.



Los dos niños que seguían hospitalizados, así como una joven de 17 y su madre de 36, fueron dados de alta antes del mediodía, "una vez que se estabilizaron sus niveles de monóxido en sangre".



La intoxicación se produjo cerca de las 23 de ayer, en la zona del comedor y en algunas habitaciones del hotel, situado en Bolívar al 2400, donde se alojaban en ese momento más de 180 turistas, que debieron ser evacuados junto a 13 trabajadores del establecimiento.



Los veraneantes, oriundos de localidades como Mendoza, Santa Fe, Rosario y Chivilcoy, fueron trasladados durante la madrugada a distintos alojamientos -en algunos casos buscaron un nuevo hospedaje de manera particular- y solo durante la mañana pudieron ingresar al lugar para retirar sus pertenencias, luego de que la Dirección de Inspección General municipal dispusiera la clausura del establecimiento.



Según informó el titular de Defensa Civil de la ciudad, Rodrigo Goncalves, en el lugar "hubo una acumulación de monóxido por algún desperfecto o combustión incompleta, y el hotel no tenia gas natural ni medidor, sino gas licuado".



En ese sentido, la empresa proveedora del suministro de gas en la ciudad, Camuzzi Gas Pampeana, emitió un comunicado en el que confirmó que el establecimiento "no es actualmente un usuario de la distribuidora", ya que el hotel "no se encontraba utilizando gas natural por redes" desde octubre de 2019, sino que "por el contrario, se estaba abasteciendo con un combustible sustituto: gas licuado de petróleo (GLP)".



La firma detalló que "hacia fines de octubre del año pasado y a partir de una denuncia telefónica al call center de la compañía en donde se denunciaba olor a gas en el establecimiento, personal especializado se dirigió al hotel y tras constatar que las instalaciones internas no se encontraban en condiciones de seguridad de acuerdo a las normas vigentes, procedió a la interrupción del suministro y posterior retiro del medidor".



Tras la evacuación, se realizaron una serie de peritajes para establecer las características y las causas del siniestro, y la distribuidora brindó asistencia técnica para controlar los niveles de monóxido en el inmueble.



Por otra parte, el fiscal Pablo Cistoldi, titular de la Unidad Funcional de Delitos Culposos, inició una causa por "lesiones graves dolosas", y dispuso la imputación de un empleado del hotel y del secretario General de Foeva, José Arias.



Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el fiscal esperará el resultado de las pericias realizadas por Bomberos y la pericia siniestral de Policía Científica, y reunirá la información médica sobre los afectados antes de disponer nuevas declaraciones testimoniales por parte de huéspedes y trabajadores.