A horas de haber perdido la categoría en el Federal A conduciendo a Desamparados, Ricardo Dillon no descartó continuar como entrenador para encarar un largo proceso en el que considera puede poner en orden futbolístico al club, pensando en el Federal Regional Amateur dentro de un año para regresar al Federal A (mientras tanto solo jugará el torneo local). “Sueño con un predio y recuperar nuestra cancha”, tiró.

La decisión final, según aclaró el Flaco, es de la dirigencia. Pero su enamoramiento con el club lo hace ir más allá y perseguir el desafío de volver sabiendo que debe recorrer un extenso camino en el que hay virtudes por explotar, pero falencias que lo complican como la falta de su cancha, el Serpentario, que es prioritario resolver por los directivos.

“Me gustaría quedarme porque a Desamparados siempre le dije que sí, y sueño con un predio y recuperar nuestra cancha. Pero la respuesta es de la dirigencia”, admitió Dillon, quien tiene contrato hasta el 2023 pero “no tengo problema en rescindirlo ahora porque no pretendo generarle una deuda al club sin trabajar”, agregó.

Y es que Dillon ve más allá de lo deportivo. Se proyecta un Sportivo creciendo estructuralmente “con pasos cortos y seguro”. Y mirar a las inferiores es clave para él: “Sueño con un proyecto para que el club tenga su predio. Porque lo predios hacen salir jugadores, y los jugadores generan recursos para el club. Y eso volcado a la institución ayuda a que el club genere y produzca jugadores que proporcionarán un crecimiento económico”.

Su concepto es claro, “tenemos que reinventarnos de a poco, con lo seguro y salir adelante con la cabeza en alto”, remarcó el DT puyutano, quien puso como otro factor determinante para el crecimiento y aspiraciones “recuperar nuestra cancha, que implica mucho dinero, pero a la larga generará que el equipo llegue a pelear cosas importantes porque jugará bien”.

Y así como en su cabeza ya tiene armado el plan “retorno al Federal A”, también admite que podría dejar el club y rescindir su contrato si no hay acuerdo. “Mis palabras van a hacer de agradecimiento, porque mucha gente se ha dado cuenta que el descenso fue una injusticia. Porque me tocó descender y creo que no me lo merezco, pero le puse la cara, el cuerpo y el corazón y lo seguiré haciendo”, admitió todavía con el dolor de no poder haber forzado un partido desempata para evitar la pérdida de la categoría.

Porque el “Flaco” sigue masticando dolor, resaltando que no descendieron por lo realizado en cada partido. “Tengo mucha bronca con lo extra futbolístico, acá hubo corrupción de algunos árbitros que nos dirigieron (en referencia por ejemplo a Julián Gil, juez en el partido de la penúltima fecha ante Liniers). Siento mucha impotencia porque nos mandaron al descenso y no que nos fuimos. Cuando sos un desastre y te vas al descenso lo asumis, pero la verdad es que a Desamparados no lo dejaron salvarse y esto es lo grave y que mancha al fútbol”, se despachó Dillon.