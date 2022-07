Dillon: “Este equipo quiere salir de abajo y de a poco lo vamos a ir logrando”

Dos partidos jugados y cuatro puntos cosechados. La sexta era de Ricardo Dillon al frente de Sportivo Desamparados lo tiene invicto y con la total confianza de poder lograr el objetivo con el que llegó: salvar el descenso. Hoy, el equipo está un punto por arriba de la pérdida de la categoría, pero le sobre fe y tiró: “Falta mucho, pero mientras sumemos vamos a ir saliendo de abajo”.

El “Flaco” debutó con triunfo 2-0 frente a Liniers y el domingo pasado empató 1-1 en San Luis ante Juventud Unida luego de ir ganando, pero sin la suficiente capacidad para aguantarlo e ir en busca de más. No obstante, los 4 puntos cosechados de 6 en juego representan un impulso para su misión. Que se apoya en el empate anterior a su asunción para acumular tres partidos si derrotas.

Publicidad

“Ganar y empatar se ha convertido hoy en partidos sin perder y eso te da la posibilidad de seguir creciendo. Pero entiendo que para ganar afuera y adentro tenés que generar mucho juego y ser pretensioso, porque ante el primer gol que recibís probablemente te quedás sin nada”, subrayó Dillon sobre su intención más inmediata de poder plasmar en cancha.

Es que el entrenador puyutano sabe lo que quiere y lo expresa dentro y fuera del vestuario. “Para salir de abajo hay que querer y tener impulso, pasa por un convencimiento de cada jugador y este equipo quiere salir de abajo y de a poco lo vamos a ir logrando”, tiró con el absoluto convencimiento de considerar que van por la buena senda.

“El equipo tiene muchas ganas y mientras se sume es positivo”

“Todos los partidos son difíciles, pero creo en este grupo y vamos por buen camino, de a poquito hay que transitar seguro y arriesgar donde uno sepa que pueda sacar provecho porque el equipo tiene muchas ganas y mientras se sume es positivo”, agregó Dillon.

En tanto que sobre el partido del domingo en San Luis, que terminó 1-1 porque no supo aguantarlo cuando lo ganaba, el “Flaco” fue directo: “Nos faltó volumen de juego, no generamos situaciones de gol y si no creás, es difícil ganar. Hubo mucha virtud del rival que nos obligó a tener que ser firmes en la marca”.

Publicidad

Y en el análisis continuó su explicación: “Ellos reaccionaron y lo buscaron, y ahí es cuando tenés que estar bien parado y definirlo, pero todo cambió con el gol de ellos 5 minutos después del nuestro y fuimos nosotros los que tuvimos que aguantar. Nos faltó la decisión para encarar al área rival y nos conformamos con el empate, pero creo que si lo aguantábamos un poco más nos llevábamos el triunfo”.

Y en sus palabras hay más ambición y creencia que lo que, por ahora, despliega el equipo. “Tenemos jugadores de buen pie que no pudieron ofrecer su mejor versión, nos perjudicó la cancha y nos privó de darle calidad a nuestro juego”.