Diputado Valdés destaca visitas de Alberto Fernández a Israel y el Vaticano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional oficialista Eduardo Valdés destacó hoy el inminente viaje del presidente Alberto Fernández a Israel para asistir a un acto de conmemoración de los 75 años de la liberación del centro de exterminio nazi de Auschwitz, y consideró que el primer mandatario "retoma la idea de Juan Domingo Perón, el primer presidente del mundo que reconoció a ese Estado".



Valdés resaltó además la visita que el 31 de enero Fernández hará al papa Francisco en Ciudad del Vaticano.



"El Presidente decidió concurrir a la invitación que le hizo el gobierno de Israel y retoma la idea de Perón, el primer presidente del mundo que reconoció al Estado de Israel. Después vino la leyenda de que Perón era nazi, pero en su gobierno fue la primera vez que hubo ministros de origen judío; Juan Bramuglia, que fue canciller, y Ángel Borlenghi, en Interior", sostuvo el ex embajador en el Vaticano por C5N.



Valdés destacó además que no hay diferencias entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner al respecto: "Cristina estaba muy convencida de participar, de entrada



le pareció muy importante este evento".



Además, sobre el acuerdo con Irán para tratar de esclarecer el atentado a la AMIA, Valdés sostuvo que "no fuimos aliados de Irán, lejos de eso. Lo que queremos es conocer la verdad, no queremos ser pro uno ni anti otro".



Valdés advirtió que se llegó a ese convenio porque "fueron mal hechos los exhortos y así ocurrió que nunca contestara Irán".



El legislador advirtió que "los demás hicieron la 'plancha'" en la búsqueda de la resolución del ataque terrorista de 1994 y por eso se avanzó con el acuerdo con Irán. "Queríamos conocer la verdad, quizás fue un error, una ingenuidad, se estaba haciendo un acuerdo con un gobierno (iraní) que se estaba yendo, y al nuevo gobierno (de ese país) no le interesó lo que había firmado el anterior".



Pero resaltó que "Cristina Kirchner siempre tuvo muy buena relación con la comunidad judía. Ha ido a Naciones Unidas denunciando; no hay presidente que ha hecho las denuncias que hizo Cristina en la ONU".



En cuanto a la relación con Estados Unidos dijo que "nos van tomando examen semana a semana sobre cuánto tenemos de de norteamericanismo y de antinorteamericanismo".



"Incluso hay propios compañeros que siguen 'midiendo el aceite', como le midieron tanto el aceite a (Daniel) Scioli y así nos fue", dijo, en referencia a las elecciones de 2015, donde perdió el Frente para la Victoria a manos de Cambiemos. "Que dejen de medir tanto el aceite y miren la película completa: Alberto y Cristina están muy juntos y comparten la política", enfatizó Valdés.



Acerca del rechazo a Luis Bellando como embajador en el Vaticano de parte de la Santa Sede, Valdés admitió que "me parece que se equivocaron" al postularlo "porque no era la persona indicada" ya que es divorciado.



"Para ir a esos lugares los países ponen condiciones, y no se va a mandar un antisemita a Israel. Son cuestiones de protocolo", ejemplificó.



También exaltó la reunión del 31 de enero entre el Presidente argentino y el Papa: "Me parece extraordinaria la relación que construye Alberto Fernández con Francisco". Y deseó que "ojalá Francisco humanice el capital", aunque aclaró, sobre una hipotética mediación del Pontífice para arreglar el tema argentino de la deuda externa, que "el hombre no es (el mago) Mandrake" para resolver esas cuestiones.