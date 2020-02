Dos argentinos crearon un memorial por la masacre de Parkland en Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos arquitectos y artistas argentinos, Roberto Behar y Rosario Marquardt, crearon un monumento con flores en la ciudad estadounidense de Coral Springs para conmemorar el segundo aniversario de la masacre de Parkland, cuando el 14 de febrero de 2018 un ex alumno irrumpió armado con un rifle de asalto y asesinó a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.



El memorial, que se parece a esos grandes carteles publicitarios típicos de Estados Unidos, lleva escrito "Peace & Love" (paz y amor, en español) en miles de flores de seda, evocando "un signo universal de la amistad", aseguró Behar a la agencia de noticias EFE.



El cartel, que se ubica en la ciudad vecina de Parkland -donde ocurrió la tragedia- y que también se inspira en la fecha conmemorativa, el Día de San Valentín, pretende ser un "llamado de atención" que invita a "buscar un futuro mejor de amistad y comprensión", sostuvo el argentino radicado desde 1983 en Miami, fundador y socio junto a Rosario Marquardt de R & R STUDIOS.



"Peace & Love" (Paz y amor) es una de las cinco instalaciones de gran formato seleccionada para el proyecto "Inspiring Community Healing After Gun Violence: The Power of Art" ("El poder del arte: inspirar una cura para la comunidad después de la violencia de las armas"), una iniciativa del Museo de Arte de Coral Springs.