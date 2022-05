¡Dos títulos en juego! Cartelera, hora y TV del espectacular UFC 274

El próximo sábado 7 de mayo, el UFC 274 entregará uno de los mejores espectáculos deportivos del año. La velada contará con dos títulos en juego, además de varios apellidos más que importantes dentro de la promoción. Claramente los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas deberán estar atentos a lo que pueda suceder dentro del Footprint Center de Phoenix, Arizona. Un evento para no pestañear siquiera.

En la estelar de la noche, la última de la cartelera, el campeón de los Peso Ligero Charles Oliveira estará intentando defender su corona ante uno de los peleadores más poderosos de la categoría. Justin Gaethje será su contrincante. Dos choques de estilos que seguramente marcarán una de las mejores guerras de este 2022 en el octágono más famoso del planeta. Brasil vs. Estados Unidos.

Una contienda antes, en la co-estelar, Rose Namajunas también buscará quedarse con su cinturón de Peso Paja. La norteamericana chocará contra una vieja conocida, la histórica Carla Esparza. Sin dudas, una pelea que también dará para hablar a lo largo de la temporada. Sin embargo, en el UFC 274 también habrá estrellas como Michael Chandler, Tony Ferguson, Maurício Rua, Donald Cerrone, entre otros.

Cartelera del UFC 274

Estelares

TV: Fight Pass, Star +.

Por el Título de Peso Ligero: Charles Oliveira (c) vs. Justin Gaethje.

Por el Título de Peso Paja Femenino: Rose Namajunas (c) vs. Carla Esparza.

Peso Ligero: Michael Chandler vs. Tony Ferguson.

Peso Semipesado: Maurício Rua vs. Ovince Saint Preux.

Peso Ligero: Donald Cerrone vs. Joe Lauzon.

Preliminares

TV: Fight Pass, Star +.

Peso Welter: André Fialho vs. Cameron VanCamp.

Peso Welter: Randy Brown vs. Khaos Williams.

Peso Pluma Femenino: Macy Chiasson vs. Norma Dumont.

Peso Mosca: Brandon Royval vs. Matt Schnell.

Peso Pesado: Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogério de Lima.

Peso Welter: Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts.

Primeras preliminares

TV: Fight Pass.

Peso Mosca Femenino: Tracy Cortez vs. Melissa Gatto.

Peso Mosca: Kleydson Rodrigues vs. C.J. Vergara.

Peso Paja Femenino: Ariane Carnelossi vs. Lupita Godinez.

Peso Gallo: Journey Newson vs. Fernie Garcia.

Horarios

Preliminares

Ecuador: 19:00.

Colombia: 19:00.

Perú: 19:00.

Argentina: 21:00.

Chile: 20:00.

España: 02:00.

Ciudad de México: 19:00.

Nueva York: 20:00.

Estelares

Ecuador: 21:00.

Colombia: 21:00.

Perú: 21:00.

Argentina: 23:00.

Chile: 22:00.

España: 04:00.

Ciudad de México: 21:00.

Nueva York: 22:00.