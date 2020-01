Economista insta al FMI a ser "mas keynesiano" para solucionar "crisis de confianza" de Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista Francisco Rodriguez, de la Universidad estadounidense de Tulane consideró hoy que en el enfoque sobre las crisis de deuda de la Argentina el Fondo Monetario Internacional "debería ser un poco más keynesiano".



Rodriguez mencionó que algunos de los números macroeconómicos de la Argentina (la deuda representa 93% del PBI) sugieren una economía sobreendeudada que requiere una reestructuración agresiva, que supone recortes significativos a los acreedores para restaurar la sostenibilidad y el crecimiento económico.



"¿Pero es esta la forma correcta de verlo? Yo creo que no", sostuvo Rodriguez en un artículo de opinión publicado hoy en la sección Beyondbrics del diario Financial Times.



El académico venezolano señaló en el artículo titulado "Repensando la deuda de Argentina" que cuando hay crisis de confianza no sirven los pronósticos y los planes hacia los países, que de ellos se nutren, sino que hay que cambiar el enfoque.



"Existe una enorme incertidumbre sobre la capacidad de Argentina para pagar su deuda, en ningún lugar mejor capturado que en la evolución de los pronósticos de deuda publicados por el FMI en sus análisis de sostenibilidad de la deuda", indicó Rodriguez.



Al respecto, dijo que estos pronósticos "han fallado constantemente en anticipar la escala y el ritmo al que las deudas de Argentina continuarían acumulándose".



Y, consideró que "el punto no es mostrar que el FMI es un mal pronosticador. Es, más bien, para ilustrar que incluso equipos de muy buenos economistas pueden obtener pronósticos de variables macroeconómicas muy erróneas bajo ciertas condiciones y una de esas condiciones es cuando los cambios en los indicadores clave de una economía son causados ​​por una crisis de confianza".



Para el analista venezolano, puede parecer sorprendente que, décadas antes de que la idea de equilibrios múltiples se convirtiera en los libros de texto de macroeconomía de economía abierta, los autores del acuerdo de Bretton Woods habían entendido que el papel principal del FMI sería enfrentar las crisis de confianza.



Recordó que uno de los arquitectos de dicho acuerdo fue John Maynard Keynes, quien consideraba que los cambios en la confianza podrían estar entre los impulsores más importantes de los ciclos económicos. "Tal vez sea hora de que el FMI vuelva a ser un poco más keynesiano", concluyó.