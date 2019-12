Economistas debaten el futuro de la región en Buenos Aires

Economistas entre los que se destacan Guillermo Calvo, Juan José Cruces, Eduardo Levy Yeyati y Miguel Kiguel, entre otros, se reunirán el próximo miércoles en Buenos Aires para debatir el futuro de la región, en la quinta Conferencia Internacional de Economía y Finanzas (CIEF 2019).



El encuentro organizado por el Banco Ciudad, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, tiene como eje el análisis de “América Latina ante un Escenario Económico y Político Más Desafiante: Claves para Entender el Futuro”.



El CIEF 2019 abordará, en diferentes paneles, las problemáticas más relevantes como el comportamiento de las Economías Emergentes ante un escenario internacional más incierto; las diferentes visiones sobre la reestructuración de la deuda pública y la desinflación como dos de los grandes desafíos de la economía Argentina para recuperar el crecimiento; y la dinámica de la economía regional en un contexto de crecientes protestas sociales en América Latina.



El seminario ofrecerá la mirada de economistas, entre los que se destacan Guillermo Calvo (Universidad de Columbia), Juan José Cruces (rector de UTDT.), Rafael Di Tella (Universidad de Harvard), Roque Fernández (ex Ministro de Economía y ex presidente del BCRA) y Miguel Kiguel (director de Econviews – ex presidente del Banco Hipotecario).



También disertarán Paulo Leme (profesor Universidad de Miami, ex Head de Goldman Sachs en Brasil), Daniel Marx (director Ejecutivo de Quantum Finanzas, ex secretario de Finanzas de Argentina), Javier Ortiz Batalla (presidente del Banco Ciudad) y Liliana Rojas-Suarez (presidente de CLAAF.), entre otros.



El encuentro se realizará el próximo miércoles 18, y la inscripción se realiza en el link: https://cief-2019.eventbrite.com.ar.