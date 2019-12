El argentino Correa convirtió un tanto en el triunfo del Atlético Madrid ante Betis

El delantero argentino Ángel Correa convirtió esta tarde un tanto en el triunfo por 2-1 del Atlético de Madrid, dirigido por Diego "Cholo" Simeone, ante Real Betis, en un encuentro válido por la jornada 18 de la Liga de España.



Correa, ex San Lorenzo de Almagro, abrió el marcador a los 13 minutos de la segunda, mientras que el atacante Alvaro Morata a los 39min. del mismo tiempo. Para el Betis descontó Marc Bartra a los 48 minutos.



El futbolista rosarino, de 24 años, ingresó a los 11 minutos de la segunda etapa en reemplazo del francés Thomas Lemar.



Con la victoria, el conjunto "colchonero" quedó en la cuarta posición con 32 unidades, a siete del líder Barcelona, del argentino Lionel Messi, mientras que Betis quedó ubicado en el 13er. lugar con 23 puntos.



En el inicio de la jornada, Leganes (con Jonathan Silva y Guido Carrillo) se impuso por 2-0 al Espanyol (Jonathan Calleri y Facundo Pereyra) con goles de Martin Braithwaite y Youssef En-Nesyri.



Por su parte, Osasuna cayó 4-3 ante Real Sociedad, con dos tantos del delantero argentino Ezequiel Ávila, ex San Lorenzo de Almagro.



Para el equipo de la ciudad de Pamplona jugó el defensor Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors.



La jornada 18 continúa con los encuentros Levante-Celta de Vigo y Real Madrid-Athletic Bilbao.