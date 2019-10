El argentino Emiliano Grillo marcha séptimo en el golf de Corea del Sur

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El golfista argentino Emiliano Grillo se ubica en el séptimo puesto en el The CJ Cup, en Jeju Island, Corea del Sur, al cumplirse la tercera ronda.



En la madrugada argentina, Grillo, 78vo en el ranking mundial, hizo 72 golpes, en el par de la cancha, y sumó 207 (-9) para el campeonato.



El chaqueño de 27 años marcó birdies en los hoyos 3, 12 y 14; y bogeys en el 4, 7 y 16.



Los punteros son el estadounidense Justin Tomas, quinto en el ranking mundial; y el australiano Danny Lee (162), con 201 impactos (-15).



Luego se ubican el australiano Cameron Smith (51), con 204 (-12); los estadounidenses Wyndham Clark (175) y Jordan Spieth (38), con 205 (-11); y el surcoreano Byeong-Hun An (48), con 206 (-10).



El certamen, válido por el PGA Tour, se juega en el Nine Bridges de Jeju Island y reparte 9.750.000 dólares en premios.