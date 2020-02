El bonaerense Ponce espera retador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bonaerense Jeremías Ponce espera la confirmación de su primera defensa del título liviano de la Organización Mundial de Boxeo (IBO) que en primera instancia podría ser el 28 de marzo próximo ante el kosovar Timo Schwarzkopf, en Alemania.



A decir de Alberto Zacarías, entrenador y manager de Ponce, en "la semana próxima" o a más tardar en "la última del corriente mes" los organizadores de la pelea deberían precisar los términos del acuerdo.



"De lo contrario deberemos seguir insistiendo ante la conducción de la IBO para ver qué establecen o sugieren", observó Zacarías.



Invicto en 25 peleas, de las cuales se impuso en su totalidad, de ellas 16 antes del límite, el peleador de José Mármol es campeón desde el 14 de septiembre de 2019 cuando venció por decisión a Rico Mueller en el Verti Music Hall de Friedrichsain, Alemania.



Esa noche, el argentino no era favorito ante el local Mueller como acaso tampoco lo sería si afrontara su primera defensa en la casa de Schwarzkopf, alemán de sangre kosovar.



Zacarías considera que el balcánico sería una buena medida para evaluar la evolución de su pupilo: "Ese, el del apellido difícil, es un tipo muy fuerte, bravo, de buen récord, con sólo cuatro peleas perdidas, por puntos y con adversarios, en algunos casos, muy calificados", dijo.



En efecto: Schwarzkopf, de 28 años, tiene una foja de 20 victorias y cuatro derrotas, una de ellas ante el ascendente inglés Jack "El Gato" Caterall, de 25 triunfos y 13 definiciones concluyentes.



De todos modos, aunque no se confirmara que la primera defensa de Ponce fuera el 28 de marzo con Schwarzkopf, persistiría en la etapa de afinación de los intensos entrenamientos que comenzó hace varios meses.



"El pibe no pelea desde la noche que ganó el título, pero jamás descuidó su preparación y desde diciembre está para subir al ring, y cada vez mejor", refirió Zacarías.



Acerca de la posibilidad de que el invicto Ponce haga su bautismo en el exigente escenario que supone Estados Unidos, Zacarías fue taxativo: "Me han llamado varias veces, incluso de Las Vegas, pero por ahora prefiero que el pibe siga su carrera en Europa. Apurarlo no tiene el menor sentido. Es muy joven aún. Tengan en cuenta que en julio recién cumplirá 24 años", consideró.