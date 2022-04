El Centro Cultural Conte Grand abre las inscripciones a sus talleres gratuitos

El Centro Cultural Conte Grand presenta el primer ciclo de Talleres 2022 que incluirá: teatro, danza, música, medicina natural, dibujo, diseño, composición y escritura, entre otras.

El ciclo de talleres es con modalidad presencial, gratuitos y no se requiere conocimiento previo. Está dirigido al público en general de 16 años en adelante. Los cupos son limitados por orden de inscripción.

Cabe destacar que estas propuestas salieron de la convocatoria abierta que abrió Conte Grand. Los interesados en participar se podrán inscribir hasta el 11 de abril al siguiente link. Los 13 talleres comienzan el lunes 18 de abril.

Conocé las propuestas

Ilustración Social

Miércoles de 16 a 18.

El taller consiste en representar mediante esta práctica artística los diferentes conflictos que atravesarán cada alumno que participe. Se buscará visibilizar temáticas actuales cómo el feminismo, la comunidad Lgbtq+, las disidencias sociales, entre otros.

Fotografía de emprendedores

Miércoles de 14 a 16.

Se podrá desarrollar la construcción de la imagen para plataformas de ventas on line como también espacios virtuales de publicidad visual, a través del análisis de la iluminación, esquemas y composición.

Teatro - Taller de Clown

Jueves de 16 a 18.

El clown es un territorio teatral que permite a quienes lo exploran la posibilidad de indagar sobre el juego, las emociones y lo cómico. La técnica les permite a los actores, actrices y principiantes obtener los beneficios indiscutibles de la risa, y entrenar la espontaneidad, la percepción, la creatividad y la atención en el espacio escénico.

Canto

Jueves de 14 a 16.

La música, y en particular el canto, es una de las formas más antiguas de comunicación de emociones, sentimientos y de traspaso de sabiduría entre generaciones. El taller se enfocará en las producciones artísticas como herramienta laboral.

Acrobacia

Lunes de 16hs a 18.

El taller abordará conocimientos técnicos y escénicos sobre acrobacia de piso para la escena, dando lugar a dinámicas teatrales, de expresión y búsqueda artística personal.

Iluminación

Miércoles de 14 a 16.

Luminarias 3R tendrá como fin el desarrollo de productos lumínicos donde por medio del diseño creativo y la recuperación de materiales industriales o en desuso se alcanzará la construcción de objetos con un alto grado de creatividad y diseño.

Crítica artística

Lunes de 18 a 20hs.

Me gusta/ No me gusta. El taller de escritura permitirá reflexionar qué/quién/cómo/para qué/ por qué/ dónde/ cuándo/ el arte es arte. O no. Se planteará lectura y debate en relación a las artes en territorios desde una perspectiva del conocimiento como espacio de irrupción y ruptura.

Danza-teatro

Martes de 18 a 20.

“Experiencia del cuerpo creador”. Un espacio para pensar y repensarnos en el cuerpo presente, reflexionar a través de la escritura y debate en los ejercicios, un cuerpo mutable, en transformación constante.

Arte Drag

Jueves de 18 a 20.

Espacio para trabajar diversas temáticas con un aprendizaje evolutivo. Montaje drag: make up y lypsinc, reciclado de vestuarios y accesorios, restauración de vestuarios y pelucas, musicales drag y producción coreográfica.

Arte Urbano

Martes de 16 a 18.

El objetivo del taller es sumergir a los aspirantes a aprender técnicas como Paste Up, Stencils y Graffiti en un entorno de experimentación a través de la creación, armado e instalación de piezas artísticas que se realizarán a lo largo del taller fusionando diferentes métodos.

Medicina natural

Martes de 14 a 16.

El Lenguaje de las Plantas. El taller está pensado en poder vivenciar aromas, sabores, colores, texturas y en ese viaje introducirnos en el lenguaje de las plantas, conocer sus propiedades y usos herbales.

Dibujo

Lunes de 14 a 16.

"Monstruos, mitologías y bestiarios del presente" es un taller teórico/practico donde se evisarán las variaciones del concepto “monstruos” a lo largo de la historia. Ejercicios guiados para imaginar y representar criaturas mediante dibujos, collage y otras técnicas bidimensionales.

Vestuario

Miércoles de 18 a 20.

El laboratorio consiste en desarrollar vestuarios en papel con materiales reutilizables y articular contenido bajo acciones performáticas con hacedores de la danza, teatro, cultura drag, etc.