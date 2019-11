El cine ruso y su "variedad" llegan a Buenos Aires en formato de festival

Hace 2 horas

La primera edición del Festival de Cine Ruso que se realiza desde hoy al 27 de noviembre en Cinépolis Recoleta y en la Casa de Rusia de Almagro presenta una variada selección de filmes que van desde comedias y dramas, hasta imponentes filmaciones futboleras y bélicas.



"Muchas veces pasa que las películas más divertidas no llegan a estar en los festivales porque no es algo que llame atención 'de lo ruso'. Por eso, el cine nuestro es como el de todos los países: muy variado. Tenemos todos los géneros", dijo a Télam la actriz Irina Gorbacheva, una celebridad en su tierra con un millón y medio de seguidores en Instagram.



El festival ofrece un panorama sobre el nuevo cine ruso y las películas que forman parte del encuentro serán presentadas por actores, directores y productores, quienes luego de las proyecciones realizarán debates con los espectadores.



El encuentro tiene como fin la divulgación de la cultura rusa, su cine y la cooperación humanitaria entre los dos países.



"Sería bueno que también existiera 'La semana del cine argentino en Moscú'", comentó Gorbacheva, quien reconoció no saber mucho sobre el séptimo arte argentino, aunque le gustó "Relatos Salvajes".



Los dos filmes en los que la intérprete actúa son "Entrenador", de Danila Kozlovsky, y "Arritmia", de Boris Khlebnikov, dos cintas completamente diferente y que pueden sintetizar la variedad del cine ruso.



"Nadie esperaba que 'Arritmia' tuviera tanto éxito. Ganó el festival más conocido de Rusia (Nika) y normalmente el ganador de este festival es el que tiene éxito en los cines, el cual lo conseguimos casi sin publicidad, fue algo del boca en boca. La película terminó ganando el doble de lo que costó. No se pensaba como una película taquillera, pero lo fue", explicó sobre el drama de un matrimonio de médicos que debe lidiar con sus conflictos de pareja y la burocracia del sistema de salud moscovita.



"'Entrenador' -agregó- es una película orientada a lo comercial y el actor, que dirigió y produjo (Danila Kozlovski), es una de las personalidades más reconocidas en Rusia. Fue su ópera prima. No le fue fácil conseguir el apoyo, pero eso le facilitó el camino. Se entendía que el público lo iba a querer ver. Es una película estándar de ese género, pero Danila le dio más profundidad al tema consiguiendo mostrar varios problemas de los personajes. Es una película que logra tocar los corazones del público".



El filme narra la caída de una gloria en retiro del fútbol ruso y el ascenso como entrenador de un equipo de la segunda división, con grandes escenas de fútbol y un sentimiento muy similar al argentino en las tribunas.



T: ¿En Rusia son necesarios los fondos públicos o se puede filmar sólo con privados?



IG: Sin el fondo de cinematografía ruso es más difícil filmar y por suerte nos apoya mucho. Es casi imposible hacer una película ahora sin ese apoyo, salvo que sea algo muy de autor.



T: ¿La distribución en pantalla es equitativa o están invadidos por Hollywood, como pasa en Argentina?



IG: Ahora es más fácil llegar al público ruso. Hace pocos años se sancionó la ley que da más alcance al cine nacional. Así el cine francés revivió. Como pasó en Francia, se empezó a pasar menos películas estadounidenses y más nacionales, y así se mejoró la calidad. No se puede competir directamente con Hollywood.



T: Rusia tiene una gran tradición literaria y teatral. ¿Hay influencias de eso en el cine?



IG: Tenemos una película sobre la vida de (León) Tolstoi, en la que yo hice de la esposa, Sofía. Pero puedo decir que si uno agarra una película encuentra cosas de Gogol, por ejemplo. Por otro lado, cuando reflejamos el sistema político, de salud y la educación pública vemos que los escritores clásicos siguen vivos y que los tomamos como una fuente de inspiración.