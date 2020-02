El conservador Núñez Feijóo confirma que buscará la reelección en Galicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe del gobierno de Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo, confirmó hoy que buscará la reelección y revalidar su mayoría absoluta en las elecciones regionales del próximo 5 de abril, que han sido adelantadas para evitar que el debate electoral se vea eclipsado por el conflicto secesionista de Cataluña, donde también habrá elecciones a mediados de año.



"Pretendo ser presidente para que los gallegos sigamos avanzando juntos", aseguró Núñez Feijóo en una comparecencia desde un hotel de la ciudad de Santiago de Compostela, al ratificar su decisión de presentar su candidatura a presidir la Xunta (gobierno gallego) por cuarta vez consecutiva.



Galicia es actualmente la única comunidad autónoma de España en la que el conservador Partido Popular (PP) conserva mayoría absoluta.



Tras los comicios del 26 de mayo de 2019, cuando se renovaron los gobiernos de la mayoría de las regiones de España, el PP mantuvo la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Murcia, gracias a acuerdos con los liberales de Ciudadanos y también con los ultraderechista de Vox.



Por otro lado, en diciembre de 2018, la derecha arrebató el poder a los socialistas en Andalucía, también mediante un pacto con los liberales y la ultraderecha.



Núñez Feijóo se mantiene como una excepción, luego de haber revalidado su última mayoría absoluta -la tercera consecutiva- en septiembre de 2016, un año antes de que España se viera sacudida por el desafío secesionista de Cataluña.



Desde entonces, el conflicto secesionista de Cataluña erosionó enormemente el poder de los conservadores, quienes liderados a nivel nacional por Pablo Casado se hundieron en las elecciones generales de abril de 2019, aunque luego se recuperaron en la repetición electoral de noviembre, que registró un auge de Vox.



En este contexto, Feijóo, quien en varias ocasiones sonó como sucesor del ex presidente Mariano Rajoy en el liderazgo del PP, se juega no sólo mantener el control del histórico feudo electoral de los conservadores, sino también apuntalar un futuro desembarco en La Moncloa.



"Me presento para que Galicia no pierda la estabilidad y el rigor con el que hemos trabajado, igual que trabajan las familias gallegas", subrayó hoy el líder del PP gallego, quien pidió poder gobernar en solitario para "no perder oportunidades" a la hora de tomar decisiones.



En esa misma línea, Feijóo descartó implícitamente un acuerdo con Ciudadanos.



"Este es un momento no menor para Galicia, y es un momento clave para la España de las autonomías", dijo el líder conservador, en línea contraria con la presión centralista de los liberales, a la que también se sumó Casado.



El anticipo electoral en Galicia fue anunciado en sintonía con la decisión que en el mismo sentido tomó el lehendakari (jefe del gobierno vasco) nacionalista Íñigo Urkullu, quien también aspira a revalidar su cargo en la norteña región, que históricamente estuvo sometida a la presión de los independentista.



Tanto en Galicia como el País Vasco, los presidentes regionales, ambos de perfiles moderados, buscan capitalizar su imagen de estabilidad para separarse de las consecuencias del debate nacional polarizado por el conflicto secesionista de Cataluña.



Aunque el sufragio en el exterior -mayoritariamente procedente de Argentina- tiene un peso importante en las elecciones de Galicia, donde representa un 16,5 %% del censo, tres veces más que en el País Vasco (4%), la vigencia del voto rogado -se debe manifestar explícitamente la voluntad de votar- hace que la participación baje de forma significativa.