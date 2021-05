El dólar blue subió en abril y revirtió la tendencia de los últimos meses

El dólar blue volvió a caer este viernes. Tras el desplome de $ 8 que registró ayer, el billete que opera en la plaza informal retrocedió $ 4 y se ubicó en $ 150. El miércoles, había tocado un pico de $ 162, luego de seis ruedas consecutivas al alza que incluyeron importantes saltos de la cotización.

Según trascendió ayer e informó El Cronista, lo que generó la fuerte caída fue una maniobra de venta por parte de una "mano amiga", como se le suele llamar en estos casos a una persona o entidad cercana al Gobierno, cuyo propósito es ponerle un freno y hacer caer la cotización. Además, se había anticipado que hoy volvería a registrar otra baja.

Con esta nueva caída, el paralelo perdió un poco más de lo que había sumado en las tres primeras ruedas de esta semana. Sin embargo, se ubica $ 8 por encima de lo que cotizaba a principios de la semana pasada, cuando finalizó la calma que presentaba desde hace varios meses y empezaron los movimientos al alza.

Además, durante el mes acumuló una suba de $ 9, avanzando casi 7%. De este modo, abril fue el primer mes del año que finalizó con un avance de la cotización, tras los retrocesos de los meses anteriores. No obstante, el precio del paralelo aún sigue lejos del récord de $ 195 que alcanzó en octubre del año pasado.

Por su parte, los dólares financieros cerraron casi sin cambios, tras varias semanas con tendencia alcista. Durante gran parte de la rueda mostraron subas por encima del 1%, pero tanto el dólar MEP como el CCL frenaron su avance sobre el cierre, quedando casi sin variación en $ 152,19 y $ 155,64, respectivamente. En el mes, subieron 7% y 5,8%.

En tanto, el dólar mayorista cerró la rueda en $ 93,56, seis centavos arriba del cierre de ayer. En el mes, acumuló una suba de 44 centavos, un avance de sólo 1,69%. El minorista se mantuvo sin cambios en $ 98,50 en el Banco Nación y ascendió a $ 98,89 en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA).

De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 163 en promedio. Por lo tanto, se ubica $ 13 arriba del precio del blue, lo que lleva a ampliar nuevamente la diferencia entre ambas cotizaciones. Con la suba del miércoles, el paralelo había quedado muy cerca de alcanzarlo.

COMPRAS DEL BCRA

El incremento de la demanda que habitualmente se da a finales de cada mes por el cierre de posiciones llevó al BCRA a vender reservas para atender al faltante. La autoridad monetaria cerró la rueda con un saldo negativo de unos u$s 99 millones en su intervención en el mercado de cambios.

De esta manera, tras los saldos neutros que obtuvo la entidad en las dos ruedas previas, hizo una pausa en la racha de compra de divisas que viene registrando desde diciembre pasado, gracias a las fuertes liquidaciones del campo y a las restricciones del cepo cambiario tan cerrado.

La última vez que la autoridad monetaria finalizó la rueda con ventas netas de divisas fue el último día hábil de marzo, por lo que durante todo abril obtuvo saldos a favor o neutros, exceptuando el resultado de hoy, que fue el saldo negativo más fuerte desde el 13 de noviembre del año pasado.

Con estos números, en abril la autoridad monetaria acumuló compras netas en el mercado de cambios por alrededor de u$s 1360 millones. De este modo, no superó las compras que alcanzó en marzo, que totalizaron u$s 1476 millones. No obstante, se prevé que la entidad siga comprando divisas, mientras dure el ingreso de la cosecha gruesa.

