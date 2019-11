El fracaso y sus posibilidades fue tema de la segunda jornada del Festival Basado en Hechos Reales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La periodista y escritora Josefina Licitra, el novelista, cuentista y poeta Pedro Mairal, y el periodista y conductor Juan Pablo Varsky debatieron hoy en el Festival Basado en Hechos Reales, que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner, sobre la experiencia del fracaso en un contexto de proliferación de redes sociales con imágenes que enfatizan la felicidad, el éxito y el bienestar.



Con el título "Hermosos perdedores" y con la coordinación de la periodista Julieta Roffo, los tres hablaron sobre sus fracasos y sobre cómo los marcaron en sus caminos profesionales.



"En nuestro trabajo, fracasar te obliga a una horizontalidad, te obliga a ver las cosas desde otro lugar. Si querés escribir, contar lo que le pasa a otros, necesitás esa horizontalidad y a ese estado, muchas veces, llegás después de un golpe", expuso Licitra, quien relató su intento de entrevistar al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica para realizar un perfil.



La periodista contó que ante esa imposibilidad, habló con quienes lo conocían y de esa manera llegó a la historia de la mayor fuga de la historia de una cárcel de mujeres contada por una de las protagonistas, la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, que luego fue su libro "38 estrellas".



Para Mairal, "hay que escribir todo lo que nos da vergüenza postear", ya que "en las redes sociales mostramos lo mejor de nosotros y si hay un espacio para el fracaso es en la literatura" porque es donde le interesa contar y leer aquello que le da mucha vergüenza publicar en Instagram porque siempre se trata de las debilidades.



Varsky describió al fracaso como "un golpe doloroso pero también liberador", se negó a establecer "una épica del fracaso" pero advirtió que "cuando está en juego el prestigio y nos equivocamos, también nos podemos volver más flexibles y generosos".



El periodista y conductor resaltó que "las redes sociales pueden también permitirnos volver sobre los errores, ya que hoy en Twitter alguien puede contradecirnos, marcarnos una equivocación y ayudarnos a repensar nuestro accionar".



Licitra y Mairal reflexionaron sobre los alcances del fracaso en la no ficción y en la ficción. La autora de "El Agua Mala. Crónica de Epecuén y las casas hundidas" y de "Los Otros. Una historia del conurbano bonaerense" sostuvo que “el fracaso te permite articular el relato para que avance. Es lo que decía Hebe Uhart: 'sin un pero no hay un cuento'” y coincidió con su idea acerca de que "los 'peros' articulan las historias, las tramas".



Licitra consideró que si bien ella habla mucho de sus fracasos, en general, no lo hace en las redes sociales, ya que los relaciona con algo del universo de la intimidad.



En tanto, el autor de "Salvatierra" y "La uruguaya" contó que le gusta ver al personaje fracasar porque lo siente humano y aseguró que “el superhéroe exitoso" lo aburre porque "siempre se trata de una historia que aún no terminó".



En esa línea recordó su paso por una residencia para escritores en Francia y apuntó que "lo más probable" en esos espacios "es que te deprimas, ya que te dicen ´bueno ahora a ver, escribí´".



Licitra, editora de la revista de narrativa Orsai, afirmó que "el error es algo cotidiano en la escritura" y recordó un trabajo suyo cuando era estudiante de TEA y un profesor dijo que debían escribir sobre un encendedor, ella decidió hacer hablar a ese objeto y creyó que su trabajo era excelente pero a la clase siguiente el profesor lo puso como ejemplo de lo que no había que hacer.



"En ese momento entendí de qué se trataba el periodismo, no se puede hacer hablar a un encendedor, tienen que estar los hechos", remarcó.



Mairal expresó que Jorge Luis Borges habló mucho del fracaso y leyó su poema "Mateo, XXV, 30", que resume la imposibilidad de contar una vida y esa sensación de que nunca se termina de mostrar un ser, su complejidad, "lo que implica -dijo- que cada vez que escribís, fracasás. Escribís para que cada vez te salga mejor".



La jornada de hoy continuaba con un panel a cargo de Juan José Becerra y Daniel Guebel, quienes bajo el título de "La escritura fantasma" conversaban sobre la experiencia de contar a otro en primera persona; mientras que Osvaldo Aguirre, Soledad Barruti, Nicolás Cassese y Lula González se preparaban para participar de un brindis con música y lecturas y recordar a cronistas considerados pioneros de ese género.



La tercera edición del Festival de No Ficción comenzó ayer con una entrevista exclusiva desde Barcelona al escritor Javier Cercas y un monólogo a cargo de Ana Prieto llamado “¿Es el periodismo el mejor oficio del mundo?”.



El encuentro finalizará mañana con una jornada que incluirá el anuncio del ganador del Premio Leamos de crónica breve; talleres y paneles sobre el abordaje de la ciencia, la complejidad de la Historia que se cubre en vivo y en directo; y la proyección de "Lyubov. Amor en ruso", el documental en el que Staffan Julén retrata a la premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich.



El programa completo puede consultarse en http://basadoenhechosreales.com.ar/sabado-3011/ y todas las actividades son con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires).