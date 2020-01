El gobernador Quintela cerró las Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Bari

AGENCIA TÉLAM

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, despidió hoy hasta el próximo año junto al obispo riojano, Dante Braida, las fiestas en honor al santo patrono de la provincia, San Nicolás de Bari que comenzaron el 31 de diciembre con el llamado Tinkunako y terminaron con el saludo del santo al Niño Jesús Alcalde.



Un gran número de fieles se congregó este mediodía frente a la Catedral riojana para vivar en su despedida al Santo Patrono con pañuelos agitados y cánticos.



Luego de la ceremonia, Quintela dijo a la prensa local: “Soy un agradecido del pueblo de mi amada Provincia que me permitió eligiéndome como gobernador de La Rioja compartir este momento de fe y esperanza”.



“Espero que a través de nuestro San Nicolás, Dios me conceda la gracia de poder hacer las cosas de la mejor manera posible, como quisieran todos los feligreses y habitantes de esta bendita tierra y como seguramente quiere el Señor”, afirmó.



“Siempre le pido me dé sabiduría, paciencia, humildad y sencillez para llevar adelante una gestión que no es fácil, para que nuestra gente tenga un mejor pasar, y especialmente para que los riojanos que menos tienen tengan en su mesa todos los días su comida. Nuestros hermanos así lo merecen”, destacó el gobernador riojano.



Luego, le pidió a todos los riojanos que “tengan fe y esperanza en este Gobierno, porque acompañados por el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández vamos a salir de este momento angustiante que vivimos todos los argentinos”.



“Levantemos los brazos, no claudiquemos, miremos con optimismo el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Con la vicegobernadora (Florencia López) daremos todo para que la gente de nuestro pueblo pueda vivir cada día mejor”, resaltó.



“Sabemos que hay una gran diversidad de problemas para resolver, desde algunos pequeños, pero importantes, hasta otros más complejos que nos llevará tiempo resolverlos, les pido paciencia porque sepan que haremos lo que esté a nuestro alcance”, aseguró Quintela.