El grupo Budeguer aseguró que el ingenio la Esperanza seguirá funcionando

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Directivos del grupo tucumano Budeguer, al frente desde hace cinco meses del ingenio jujeño la Esperanza, aseguraron que en el complejo fabril “se seguirá el proceso de reconversión” y que “el año que viene habrá zafra y no se va a perder ninguna fuente de trabajo”, a pesar del incendio producto de una explosión que dejó al menos seis muertos.



Mientras continúa la búsqueda de al menos dos trabajadores desaparecidos, los directivos señalaron que la empresa está a disposición de todas las familias afectadas.



Luis Budeguer, uno de los dueños de la firma, pidió “rogar por el eterno descanso de los fallecidos y orar por la fortaleza de sus familiares y amigos”, al encabezar una misa anoche en la localidad de la Esperanza, en San Pedro de Jujuy, tras el incendio producido en la tarde del miércoles a raíz de una explosión en el sector de Destilería.



“Quiero expresar mis condolencias y mi gran dolor por haber perdido compañeros de trabajo”, señaló Budeguer, en las primeras declaraciones dirigidas a la comunidad por parte de directivos fuera del comunicado de prensa difundido el jueves.



Agregó que “ninguna empresa está exenta de accidentes de trabajo, más cuando se manipulan sustancias altamente inflamables como es el alcohol” y que lo ocurrido fue “un gran golpe en el que primero se va a atender a todos los familiares de los compañeros que hoy no están”.



“Les puedo asegurar que no van a estar solos, no van a quedar solas, la empresa va a estar con ustedes en lo que necesiten y siempre va a recordar a los que perdieron la vida. Cada obra nueva va a llevar su nombre para que nunca los olvidemos”, sostuvo.



Budeguer señaló que “desde la empresa se va a trabajar con más fuerza todavía para que el ingenio La Esperanza siga su proceso de reconversión y, a pesar de la destrucción, el año que viene volverá a haber zafra y no se va a perder ninguna fuente de trabajo”.



En ese sentido, mencionó que todavía no se ha hecho una evaluación de los daños, pero hay sectores con peligro de derrumbe en el que antes de volver a funcionar se trabajará en su reconstrucción.



“Les pido su ayuda para que sean el pilar que necesitamos en este momento para salir adelante”, dijo el directivo dirigiéndose a los presentes, pero en particular a los trabajadores vinculados a la empresa.



El incendio que se cobró la vida de seis personas, mientras se sigue en la búsqueda de al menos dos desaparecidos, ocurrió por una explosión en el sector de la Destilería del ingenio y la justicia investiga las causas que derivaron en esa tragedia.



El gobierno de Jujuy dio a conocer en la tarde de ayer que otorgará beneficios para las familias de los fallecidos, entre ellos una pensión vitalicia a cónyuges; una beca de estudios a los hijos, desde el nivel inicial hasta finalizar los terciarios y/o universitarios; y, en caso de no tener vivienda propia, se les adjudicará una.