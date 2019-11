El insípido homenaje a Emlio Disi dejó a Luli Salzar en la zona roja

Luli presentó junto a su partenaire, Gonzalo Gerber, una performance donde buscó rendirle un tributo a Emilio Disi, el talento actor y humorista que murió en marzo de 2018, a los 75 años, luego de haber batallado contra un cáncer de pulmón.

Inspirándose en distintos fragmentos de películas y series muy populares, como Los bañeros más locos del mundo y Rompeportones, entre otras, Salazar -secundada por su pareja y un equipo de bailarines invitados- armó una coreografía que concluyó con la aparición de Freddy Villareal caracterizado como el entrañable humorista. En ese rol, Freddy mantuvo un diálogo con Marcelo Tinelli. “No saben cuánto los extraño. Gracias por este momento. No hay nada mejor para un artista que el reconocimiento”, dijo el imitador en la piel de quien fuera un gran amigo suyo. Villareal y Disi hicieron juntos muchos trabajos, y con Luciana filmaron varias secuelas de la saga de Los bañeros.

Pero la performance no conformó al jurado de ShowMatch. Todavía más: fue repudiada. Ángel De Brito (con el voto secreto) pidió el BAR por considerar que fue “artísticamente fallido”, mientras Pampita notó una involución en Luciana: “No me gustó. Tampoco me llegó desde la emoción”. Florencia Peña fue en igual sentido: “No me transmitió nada”, admitió, y la calificó como “superficial”.

Marcelo Polino también le bajó el pulgar, dando lugar al reproche de la coach: “Entiendo que no les guste, pero Emilio, siendo actor, ¿qué quieren que baile?”, dijo Carla Lanzi, ganándose un entredicho con Tinelli. “¿Le puedo decir algo? Ustedes eligieron el tema, que Disi nos encanta, ¿pero nosotros les tenemos qué decir qué queremos que bailen? Ustedes sabrán por qué lo eligen", indagó el conductor. “Parece decir: elegí esto, ¡sálvenme!”, agregó Marcelo, pidiéndole a Lanzi que “no rete al jurado en ese tono, como increpándolo”.

Pero la devolución más contundente fue la de Flavio Mendoza, quien dictaminó que se le quitara un punto a la pareja. “Fue terriblemente malo. Me dio vergüenza. Fue lo peor que vi en mi vida. Puedo decir muchas cosas más...", avisó el coreógrafo, pero se quedó en el descuento de la calificación. Laura Fidalgo -que también reprobó lo visto con contundencia- le propuso a Luciana “hacer otro personaje, una mujer avejentada, no esa bomba que sos". “Hice el papel que hice yo en las películas”, se explicó la bailarina. En tanto, para Aníbal Pachano fue “bochornoso” y “una falta de respeto a Emilio Disi”. Y de paso, criticó a "la Barbie con el pelo divino, la muñequita bonita que ya no calza ni con cola”.

Luciana -quien escuchó estoica cada una de las duras críticas- cosechó escasos 11 puntos: “Fue una idea mía hacerlo a Emilio”, dijo, y se comprometió a mejorar para un eventual duelo. “Le pusimos todo el amor del mundo", concluyó. Instantes después dejó la pista, quizás entendiendo que a menudo las buenas intenciones no alcanzan.

