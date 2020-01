El intendente de Olavarría se reunió con la familia de la joven víctima de femicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, aseguró hoy que la prevención de la violencia de género es una "prioridad" de su gestión, tras reunirse con los familiares de Valentina Gallina, la joven asesinada presuntamente por su concubino en esa ciudad bonaerense, y de Mabel Olguín, quien murió asfixiada en circunstancias que aún se procuran determinar.



El encuentro, en el que participaron integrantes de agrupaciones locales que luchan contra la violencia contra las mujeres, se produjo anoche, tras la masiva marcha encabezada por los allegados a ambas víctimas.



El intendente de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter informó sobre este hecho y agregó: "La prevención de la violencia de género fue, es y será siempre una prioridad y vamos a reforzar nuestro trabajo en materia de políticas públicas para que no existan más Valentinas".



Por último, Galli señaló: "Como Intendente, asumí el compromiso con la familia de Mabel Olguín, de solicitarle a la Justicia que su fallecimiento sea investigado bajo la Perspectiva de Género".



Es que hasta el momento, la causa por el fallecimiento de Olguín (38), ocurrido el 29 de diciembre en su domicilio de Olavarría, está caratulada como "averiguación de causales de muerte", aunque su familia sostiene que se trató de un femicidio.



De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la mujer murió por "asfixia por ahorcamiento" pero los investigadores no descartan ninguna hipótesis hasta tener los resultados de una serie de peritajes complementarios.



De hecho, la familia de Olguín ya había realizado antes de la marcha de ayer una movilización para pedir por el esclarecimiento del hecho.



En ese sentido, el movimiento "NiUnaMenos de Olavarría" señaló a través de su página de Facebook que la pareja de Olguín "tiene antecedentes y denuncias por violencia de género de ex parejas".



La marcha de ayer también fue convocada por la "Casa Popular Valeria", fundada en memoria de Valeria Cazola, la madre de Valentina (19) que fue asesinada en 2008 en un contexto de violencia de género.



Por su parte, Valentina fue asesinada a golpes el sábado pasado en la casa de Olavarría en la que convivía con Diego Pais (29), quien está formalmente detenido como presunto autor del femicidio.



Este hombre, con antecedentes penales, está acusado de haber atacado a golpes a Valentina y luego haber querido simular que habían sido agredidos a balazos por un grupos de personas de otro barrio que tenía problemas de vieja data con un hermana de él.



Sin embargo, la autopsia reveló que la víctima no presentaba ninguna herida de bala.



Tanto la muerte de Olguín como el femicidio de Valentina son investigados por el fiscal de Olavarría Christian Urlézaga, quien esta tarde continuaba con la recepción de testimoniales y otras diligencias en procura de avanzar con el esclarecimiento de ambos casos.