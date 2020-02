El italiano Cecchinato fue rápidamente eliminado y habrá nuevo campeón en Buenos Aires

El tenista italiano Marco Cecchinato, campeón en Buenos Aires el año pasado, fue sorpresivamente eliminado hoy en la ronda inicial del Argentina Open, al caer frente al español Roberto Carballes Baena por 6-4 y 7-6 (7-3).



Cecchinato, ubicado en el puesto 73 del ranking mundial de la ATP, perdió con Carballes Baena (88) en una hora y 40 minutos, y no podrá defender el título que conquistó el año pasado cuando le ganó la final al argentino Diego Schwartzman.



Caballes Baena jugará en los octavos de final ante el noruego Casper Ruud (45), quien ayer le ganó en la ronda inicial al español Pablo Andújar (58) por 6-2 y 6-3.



En otro orden, el ATP porteño que cumple su vigésima edición consecutiva sufrió otra baja, la segunda del día y la cuarta en la semana, ya que el español Fernando Verdasco (47) anunció que una lesión no le permitirá presentarse a jugar ante su compatriota Pedro Martínez (142).



El reemplazante de Verdasco será el portugués Joao Domínguez (175), quien ingresará como lucky loser (perdedor afortunado) tras haber perdido en el último turno de la clasificación el fin de semana.



La baja de Verdasco se suma a la del chileno Cristian Garín (26), también por lesión y anunciada más temprano, mientras que hace una semana decidieron no venir a la Argentina el austríaco Dominic Thiem (4), finalista en Australia el mes pasado, y el italiano Matteo Berrettini (8).