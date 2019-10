El jefe del bloque de diputados oficialistas acusa a Bolsonaro de comprar votos de parlamentaios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe del bloque de diputados del gobernante Partido Social Liberal, el ex comisario Waldir Soares, acusó esta noche al presidente Jair Bolsonaro de haber comprado votos de parlamentarios, lo cual puede abrir el camino hacia el inicio de un juicio político de destitución.



La declaración se produjo en medio de una batalla por cargos de poder dentro del PSL, el partido de Bolsonaro investigado por fraude electoral en las elecciones de 2018.



"Yo dije que podía implosionar al gobierno el audio divulgado por la prensa con el presidente intentando comprar diputados, ofreciendo cargos y el control partidario a aquellos que votaran al hijo del presidente como jefe de bloque", dijo el legislador, conocido como Comisario Waldir.



Waldir es el jefe del bloque del gobernante PSL en la Cámara de Diputados y el miércoles por la noche sufrió un levantamiento de la oposición interna, debido a que el presidente Bolsonaro quería que ese cargo lo ocupara su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.



En diálogo con periodistas, dijo que cualquier intento de abrir un impeachment contra Bolsonaro no será realizado por el partido oficialista.



"Eso le cabe a la sociedad y a los otros partidos decidir", subrayó el ex comisario, famoso por hacer campaña armado en favor de Bolsonaro en 2018.



El miércoles Waldir Soares fue grabado en forma clandestina en una reunión del PSL diciendo que iba a implosionar el gobierno. En esa ocasión, también llamó "canalla" a Bolsonaro.



Ayer el diputado Soares había retrocedido en su ofensiva contra Bolsonaro con una frase que fue repudiada por su corte machista. "Con Bolsonaro somos como aquella mujer traicionada que es golpeada pero de todos modos vuelve al calor del hogar", dijo.



Este viernes el jefe del bloque del PSL volvió a cargar contra Bolsonaro: "el me traicionó, soy fiel a Bolsonaro desde 2011".



Bolsonaro crítica hace semanas al presidente del PSL, diputado Luciano Bivar, cuyo domicilio fue allanado el lunes pasado en el marco de una investigación por fraude y desvío de dinero público que el Estado otorgó a los partidos políticos para las elecciones de 2018.



La fiscalía federal de Minas Gerais acusó al ministro de Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, también del PSL, de haber comandado una red de desvío de dinero mediante candidaturas falsas de mujeres de bajos recursos en los comicios de 2018.



Por eso, Bolsonaro y sus hijos amenazan con migrar a otro partido.



En este momento el bloque del PSL, mayoritario, está dividido y el gobierno necesita de alianzas más sólidas para tener mayoría en el Congreso.