El obispo castrense se entrevistó con el Papa, quien le entregó rosarios "para militares presos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El obispo castrense Santiago Olivera fue recibido hoy por el papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano y dijo que el pontífice "se interesó sobre el caso de quienes están presos sin condena" y le entregó rosarios para los militares que se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario por causas de lesa humanidad.



"Con mucha alegría he sido recibido por el santo padre Francisco, lo primero que puedo contarles es que en verdad, me confirmó en la fe y el trabajo pastoral", expresó Olivera en declaraciones reportadas en un comunicado del obispado castrense.



En ese sentido, agregó: "Con su santidad, hablamos sobre las particularidades de nuestra diócesis Castrense de Argentina, también recordando que este año, en el mes de marzo, voy a cumplir tres años de que fui nombrado por él, obispo Castrense de Argentina".



El obispo manifestó que con el pontífice analizó además, la situación de muchos de sus fieles, y que el Papa se interesó por "quienes están presos y por los que sin condena están en prisión preventiva".



"Sobre este aspecto, el santo padre, me animó a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos", afirmó el religioso tras la audiencia que se extendió por 45 minutos en la Biblioteca Privada de Palacio Apostólico.



El obispo castrense contó que "el Papa me ha entregado rosarios, para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando".



Asimismo, sostuvo que en la entrevista le confió al Papa que a su regreso a Buenos Aires, pedirá una audiencia con el presidente Alberto Fernández para "manifestar como Iglesia el deseo de trabajar juntos por el encuentro de los argentinos y la fraternidad".



Por otra parte, dijo que el pontífice "se quitó su solideo y nos lo entregó en mano" y expresó que "grabó un mensaje de voz a todos los fieles de la diócesis Castrense de Argentina".



El comunicado reportó que el solideo del Papa permanecerá con el rosario realizado por el orfebre Pallarols con resabios militares de la guerra de Malvinas, junto a la imagen de la virgen de Luján que estuvo en las Islas Malvinas y permaneció 37 años en la Catedral Castrense del Reino Unido en misión de paz.