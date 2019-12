El partido de La Costa vuelve a ser una de las principales plazas teatrales para el verano 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Partido de La Costa vuelve a convocar numerosas obras teatrales para este verano 2020, que se sumarán como otra atractiva propuesta en la agenda de actividades deportivas, naturales, recreativas, culturales y artísticas pensadas para las familias que elijan pasar sus días de descanso en alguna de las localidades del distrito.



La grilla diaria podrá ser consultada en la aplicación Viví La Costa, además del sector agenda de la web lacosta.com.ar.



Nuevamente en las salas de teatro de San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente los visitantes y turistas se encontrarán con funciones diarias y opciones para que grandes y chicos disfruten de espectáculos de variados géneros con figuras reconocidas del mundo artístico y con las nuevas caras que propone el humor de stand up.



La comedia y las risas tendrán un espacio destacado en las carteleras contando con un gran abanico de obras. Así, llegarán a los escenarios para asegurar carcajadas los humoristas Cacho Garay y Diego Reinhold y se sumarán además numerosas y populares presentaciones de stand up como la de Pablo Molinari, Arrepentidos y Sanata, entre tantos otros espectáculos.



Para quienes prefieran el teatro de corte más reflexivo, o sean fanáticos del psicoanalista y escritor Gabriel Rolón, podrán presenciar en los teatros de La Costa su obra El lado B del amor, una propuesta que viene marcando tendencia por abarcar una temática tan vigente como la violencia de género y la pena por los amores que no merecen ser vividos.



La música será parte de esta completa agenda teatral de verano y ofrecerá shows como los de Reina Madre, que hace tributo a la mítica banda Queen, y el de Héroe, que invita a disfrutar de la música lírica y el pop. También habrá lugar para el tango en la voz del cantante Jorge Vázquez.



Los más pequeños encontrarán infinidad de diversión en obras como Pinocho, Fiesta Surprise, Los juegos de la Granja, Princesas Congeladas y Jugando en Bahía Aventura, entre otros títulos pensados especialmente para el disfrute del público infantil.



También habrá entretenimiento tanto para los niños como para los adultos en las presentaciones del consagrado mago Emanuel.