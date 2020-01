El Pentágono reconoce que fueron 50 los soldados de EEUU heridos en los ataques iraníes en Irak

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó a 50 el número de soldados estadounidenses que resultaron heridos en los ataques aéreos realizados por Irán contra bases militares de Irak con presencia norteamericana en represalia por el asesinato del alto mando militar iraní Qasem Soleimani.



El portavoz del Pentágono, el teniente coronel Thomas Campbell, informó que al menos 50 efectivos estadounidenses resultaron heridos en los ataques, un número que suma 16 víctimas al proporcionado la semana pasada por canales oficiales.



Del total, 31 fueron atendidos en Irak, mientras que 18 fueron evacuados a Alemania y uno a Kuwait, aunque la mayoría ya ha regresado al trabajo, informó.



"Como ya hemos dicho, esto es una foto instantánea, los número pueden cambiar" advirtió Campbell, asegurando que el Departamento de Defensa seguirá actualizando el balance de víctimas, según informa el New York Times.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un primer momento que los ataques se habían saldado sin muertos ni heridos entre las tropas estadounidenses, pero el Ejército agregó posteriormente que al menos once soldados habían resultado afectados.



Los ataques iraníes contra bases iraquíes con tropas norteamericanas fueron una represalia por la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo efectuado con drones no tripulados por parte de Washington en el aeropuerto de Bagdad.



Según el líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Alí Jamenei, la réplica iraní fue apenas "una bofetada" a Estados Unidos y prometió mayores acciones en respuesta al crimen.