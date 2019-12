El Pepo será operado el próximo jueves y luego "se irá a su domicilio", según su abogado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El abogado del cantante de cumbia Rubén Castiñeira, Miguel Ángel Pierri, confirmó hoy que su defendido será operado el próximo jueves 26 y que, independientemente de que la fiscal apele la decisión del juez de otorgarle la prisión domiciliaria, el "El Pepo" realizará el posoperatorio en su hogar.



"El Pepo va a ir a su casa sí o sí, ya sea por la operación o por la decisión del juez (de Garantía de Dolores, Mariano Cazeaux)", afirmó Pierri a Télam.



El cantante será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 26 a las 9 de la mañana por el doctor Juan Drago en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, tras haber sido sometido a otra operación el 5 de diciembre pasado debido a una fractura de peroné que sufrió en la alcaidía de Melchor Romero.



"Es una operación de fémur con tejido óseo soldado. Esta demora provocó un grave perjuicio en la salud de El Pepo ya que debió ser operado el 5 de diciembre", explicó Pierri.



El abogado señaló que se realizaron consultas al Hospital de Alejandro Korn y al Servicio Penitenciario Bonaerense y que ambas instituciones indicaron que no podía realizar el posoperatorio en la Unidad de Melchor Romero, donde el cantante se encuentra detenido.



El cantante sigue imputado por doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, por ser de más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas, por el accidente en el que volcó su camioneta y murieron su mánager y su trompetista.



El pasado jueves el juez ordenó la prisión domiciliaria para Castiñeiras y la fiscal Verónica Raggio tiene cinco días de corrido para apelar la decisión del juez



"Creemos que no lo va a realizar, pero más allá de eso, el posoperatorio lo debe realizar en su domicilio por el informe del juez", dijo Pierri.



En tanto, Marino Alejandro Cid Aparicio, quien asumió también la defensa de Castiñeira desde agosto en reemplazo de Walter Cormace, dijo que van a plantear la nulidad del procedimiento en el cual le extrajeron sangre y orina “de forma compulsiva”.



“La Corte aseguró que para sacar sangre en forma compulsiva tiene que ser el único método posible para esclarecer el hecho, y acá el hecho está esclarecido”, sostuvo.



Y agregó: “Además no tenían la pipeta para controlar, y eso es un problema del Estado”.



Por último, Cid Aparicio adelantó que van a presentar en el juzgado de Dolores un plan para atender el tema de las adicciones del músico en su domicilio “porque es la base del pedido de la morigeración de la pena”.