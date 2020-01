El petitorio tiene como antecedente una campaña de Matías Bagnato o el crimen de Villa Gesell

El petitorio lanzado en Change.org por el padre de Carolina Aló tiene como antecedentes exitosos a uno presentado por Matías Bagnato, único sobreviviente de la denominada “Masacre de Flores”, y otro lanzado días atrás luego del crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell.



El director de campañas en Argentina de esa plataforma aseguró hoy que el objetivo de las peticiones en la página es llevar a cabo una “presión mediática para que tengan voz las víctimas” y lograr “notoriedad” con la adhesión de los firmantes.



Leandro Asensos, quien ocupa dicho cargo en el sitio desde hace cinco años, explicó hoy a Télam que el carácter de las campañas no tiene una validez legal que pueda presentarse ante la Justicia, aunque aclaró que el propósito es lograr una “presión mediática” en determinados temas.



En ese sentido, detalló que trabajan “en hacer notar los casos para que tengan voz las víctimas", y que la adhesión de las personas “lo que hace es dar notoriedad”.



Asensos citó como ejemplo a Matías Bagnato, único sobreviviente de la denominada “Masacre de Flores”, quien en una audiencia convocada a las partes el año pasado cuando se definía la posible libertad condicional a Fructuoso Álvarez González (58) -único condenado por el hecho- presentó las más de 200.000 firmas recolectadas, de forma simbólica y para demostrar el acompañamiento de la sociedad.



Entre las campañas que más adhesiones lograron, Asensos destacó una petición para que no sacrificaran a dos perros raza pitbull que atacaron a un delincuente que había ingresado a una vivienda de la localidad bonaerense de Los Polvorines, y al que luego debieron amputarle una pierna.



En ese caso se lograron más de 460.000 firmas en tan solo 48 horas, y tanto el municipio de Malvinas Argentinas como el subsecretario de seguridad del distrito tomaron intervención en el caso y asesoraron legalmente a la dueña de los perros, a quien finalmente la Fiscalía a cargo de la causa no le elevó cargos ni fueron sacrificadas sus mascotas.



En tanto, el crimen de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell, ocurrido hace una semana, motivó la creación de una petición en la que se pide “perpetua para los asesinos” y que ya recibió más de 220.000 adhesiones.