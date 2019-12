El plantel de Independiente amenaza con una huelga por falta de pago

El plantel de Independiente alertó a la dirigencia que no se entrenará mañana en caso de que no se deposite el monto prometido en concepto de salarios y primas atrasados, que en algunos casos alcanza los tres meses de vencimiento.



Los jugadores se comprometieron a asistir por la tarde al predio de la localidad bonaerense de Villa Domínico pero la práctica estará sujeta a la acreditación del dinero en las respectivas cuentas bancarias.



El equipo dirigido por Fernando Berón se prepara con vistas al encuentro que este viernes sostendrá con Newell's Old Boys de Rosario en Avellaneda, pendiente de la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El complejo presente económico y financiero de la institución se combina con una crisis deportiva que tuvo el viernes pasado un nuevo capítulo con la derrota como local ante Banfield, lo que despertó el malestar generalizado de la tribuna.



Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y por primera vez insultaron masivamente al presidente Hugo Moyano, que luego redujo la expresión a "una protesta de 200 boludos".



Independiente, con dos partidos pendientes (Newell's y River Plate), se ubica decimocuarto con 21 unidades, a ocho de los punteros Argentinos Juniors, Boca Juniors y Lanús, y fuera de la zona clasificatoria para las copas internacionales.