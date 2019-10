El precio del petróleo sigue en baja en el mercado internacional

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 1,6% hasta US$ 54,18 el barril y el Brent de referencia en Europa, retrocedió 0,61% hasta US$ 60,21.



En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre cayeron US$ 0,88.



En tanto, el crudo del mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures de Londres con un descenso de US$ 0,37



El precio del crudo fue afectado por la debilidad económica china, la incertidumbre por la guerra comercial e inventarios de petróleo mayores a lo previsto.