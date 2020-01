El precio en dólares del combustible argentino es el segundo más barato de la región

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio promedio en dólares de la nafta y el gasoil en Argentina es, después del precio que se paga en Bolivia, el más barato de la región, según el sitio web Global Petrol Prices (GPP) que mide semanalmente estos valores en más de 150 países.



De acuerdo a datos actualizados al 30 de diciembre pasado, el costo promedio de la nafta argentina fue de US$ 0,961 ($ 57,55), el segundo valor más económico de la región y el 57 a nivel mundial, solo mejorado por el precio de las bocas de expendio bolivianas, donde el litro estaba valuado en US$ 0,543 (3,74 bolivianos).



El portal GPP, que desde hace 10 años monitorea semanalmente los precios de los combustibles en más de 100.000 puntos de expendio, precisó, además, que el gasoil argentino cuesta US$ 0,335 más que el boliviano (US$ 0,875 contra US$ 0,54).



El costo del combustible argentino resulta así más económico que el de Uruguay (US$ 1,48 para la nafta y US$ 1,09 para el gasoil), Brasil (US$ 1,133 / US$ 0,933), Chile (US$ 1,206 / US$ 0,902) y Paraguay (1,035 / 0,801).



Estas diferencias de valores se vieron reflejadas durante la semana pasada en las ciudades argentinas de frontera, en las que se formaron y se siguen formando largas colas en los surtidores nacionales, en su mayoría conformada por automóviles con patentes extranjeras.



Esto afectó a ciudades con pasos fronterizos como Mendoza, las entrerrianas Fray Bentos y Colón (lindantes con Uruguay), las correntinas Paso de los Libres y Santo Tomé y las ciudades misioneras de Puerto Iguazú (lindantes con Brasil) y Posadas (conectada a Paraguay).



En el caso de Latinoamérica, Ecuador se ubica en el puesto 11 de los países con el costo más económico (US$ 0,49), seguida en orden ascendente por Bolivia (puesto 15), Colombia (US$ 0,74, puesto 31), Panamá (US$ 0,78. puesto 34), El Salvador (US$ 0,88, puesto 44).



Asímismo, en México el litro de nafta super alcanza los US$ 1,106; en Perú, US$ 1,082 y en Guyana US$ 0,995.



En el caso de las islas latinoamericanas, el costo por litro en Cuba alcanza los US$ 1,20; llega a US$ 0,606 en Haití y a US$ 1,166 en República Dominicana; se precia a US$ 0,867 en Puerto Rico y a US$ 1,177 en Jamaica.



Entre los países productores de crudo, Emiratos Árabes ofrece el litro a US$ 0,577, Kuwait a US$ 0,43, Arabia Saudita a US$ 0,546 e Irak a 0,629, mientras que en los Estados Unidos el litro se paga a un promedio de US$ 0,769 y en Rusia a US$ 0,741.



En la Unión Europea, el combustible más barato se consigue en Bulgaria, a US$ 1,24, y el más caro en Grecia, donde el litro de combustible se expende a un precio promedio de US$ 1,80.



En el caso de España, se deberán pagar US$ 1,461 por cada litro de combustible, mientras que en Alemania ese valor se ubica en US$ 1,544.



Entre los datos curiosos reflejados en el sitio web, se destaca el costo en Venezuela, que con un valor de seis bolívares por litro (US$ 0,001) se posiciona como el precio más económico del mundo.



En el mismo sentido, el precio que se paga por litro de nafta de 95 octanos en Hong Kong (US$ 2,317) lo convierte en el más caro a nivel global.