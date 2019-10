El presidente Macri se reunió con la Mesa de Acción Política del oficialismo en la Casa Rosada

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy una reunión con varios miembros de la Mesa de Acción Política del oficialismo, donde se analizó el resultado de las elecciones que ganó el candidato presidencial peronista Alberto Fernández y se ratificó la "cohesión" de Juntos por el Cambio, bajo el liderazgo del actual jefe de Estado.



Al encuentro se sumó durante algunos minutos la cofundadora de Cambiemos, la diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien saludó a sus aliados y anunció que se retirará de la política y se jubilaría como legisladora probablemente desde enero.



Participaron el senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Mendoza, Alfredo Cornejo (titular de la UCR); de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés; el jefe del Interbloque de diputados oficialistas, Mario Negri; el senador Federico Pinedo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex funcionario Mario Quintana.



Tras la reunión, Pichetto dijo a la prensa que "lo importante es mantener la cohesión de Juntos por el Cambio" y resaltó que "hay una voluntad común que ha ratificado el liderazgo político de la figura del Presidente" Macri.



También consideró que "la gente ha abierto el camino con su presencia" en los actos y marchas callejeros "y con los votos", y aseveró que "hay que sostener esto en el ámbito parlamentario".



No obstante, finalmente toda la atención se la llevó Carrió, quien anunció su retiro de la política tras estar varios minutos en la Casa Rosada, donde saludó a los asistentes y conversó con Macri.



"Me acabo de despedir", dijo, y destacó que "mi misión política se acabó, no voy a ocupar ningún lugar".



"Apoyé al Presidente hasta el último momento, remonté la elección, siempre estuve al lado", expresó, e insistió ante periodistas de la Casa de Gobierno: "Ha terminado mi misión política: que haya una República. Ahora estamos bajo el imperio de esta Constitución la cual nadie la puede modificar porque no hay dos tercios, ya que las fuerzas están equilibradas en el Parlamento".