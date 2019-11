El puntero Chaco For Ever visita a Güemes de Santiago del Estero por el Federal A

Chaco For Ever, puntero de la zona A del Torneo Federal A de fútbol, visitará mañana a Güemes de Santiago del Estero, en la continuidad de la fecha 14 de la Zona A del Federal A.



El partido se jugará a las 21 en el estadio de Güemes en la capital santiagueña.



La fecha continuará el domingo con los encuentros Las Parejas-Crucero del Norte (Garupá-Misiones), San Martín (Formosa)-Unión (Sunchales), Juventud Unida (Gualeguaychú)-Gimnasia (Concepción del uruguay), Sarmiento (Resistencia)-Sportivo Belgrano (San Francisco) y Defensores (Pronunciamiento-Entre Ríos)-Boca Unidos (Corrientes). Libre: Douglas Haig (Pergamino).



La fecha comenzó el miércoles con el empate 1 a 1 en Salta entre Central Norte y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



Posiciones: Chaco For Ever y Boca Unidos 21 puntos; Güemes 19; Las Parejas, Central Norte y Sarmiento 18; Douglas 16; Unión, Defensores (Pronunciamiento) y San Martín 15; Defensores (Ramallo) y Crucero 14; Sportivo Belgrano 13; Juventud Unida 12; Gimnasia 9.



La Zona B se jugará íntegramente el domingo: Deportivo Madryn-Juventud Unida Universitario (San Luis), Estudiantes (San Luis)-Círculo deportivo (Otamendi-Buenos Aires), Peñarol (San Juan)-Camioneros (Esteban Echeverría), Ferro (Pico)-Villa Mitre (Bahía Blanca), Cipolletti-Maipú (Mendoza), Huracán Las Heras (Mensdoza)-Sol de Mayo (Viedma) y Olimpo (Bahía Blanca)-Desamparados (San Juan). Libre: Sansinena (General Cerri-Buenos Aires).



Posiciones: Maipú y Huracán 24; Deportivo Madryn 19; Ferro, Cipolletti, Estudiantes y Sansinena 18; Villa Mitre 17; Peñarol 16, Sol de Mayo 14; Camioneros 13; Desamparados 12; Círculo Deportivo 10; Olimpo y Juventud Unida Universitario 9.