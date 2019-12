El sábado 14 de diciembre hay lugar también para el Gran Premio Joaquín de Anchorena

El sábado 14 de diciembre será el último Gran Premio Carlos Pellegrini para el jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero pero también se correrá el Gran Premio Joaquín de Anchorena, una prueba de Grupo 1 sobre 1.600 metros de césped con un premio de 2.000.000 pesos para el ganador.



Los inscriptos son Atiko Rye, Bamb Harlan, Bekir, Dantalión, Dar La Paz, Don Empeño, El Consorte, Power Up, French Twist, Hat Mario, Heavy Love, Kohinoor, Lepate Goose, Milanés Joy, Mister Key, Nacho Surge, Moscato Pizza, Pinball Wizard, Rafter, Top One Scape y Willander.



La ratificación para esta carrera es hasta el próximo lunes, a las 14, mientras que el sorteo de partidores se realizará el martes 10 de diciembre en el salón de la Tribuna Oficial del hipódromo de San Isidro.



Hay un solo caballo extranjero y es Lepate Goose, oriundo de Brasil. Viene de ganar las dos última carreras en San Pablo.



En la misma reunión del sábado 14 hay otro evento especial como es el Gran Premio Félix de Alzaga Unzué, una prueba de 1.000 metros - Grupo 1 - con un premio de 3.600.000 pesos para el ganador.



Los caballos veloces son Art Show, Castelforte, City Wonder, Claro Secreto, Crisóstomo Key, Dinero Cash, El Pinguino, Elogiado, Farnatella, Fast Forward, Genovesa Key, Gran Enemiga, Honour Pact, Humorada Negra, Queen Liz e Indómito Román.



La lista sigue con Kamykase Víctory, La Dorothea, Liso y Llano, Macedonio, Monje Rojo, Orpen Full, Piroyansky, Princesa Lake, Ready To Candy, Sandyman, Shenazer, Springdom, Sweetest Dream, Trasino y The Country.