El "Tata" Martino consideró "especial" al estadio Azteca por su vínculo con el fútbol argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gerardo Martino, entrenador del seleccionado mexicano de fútbol, consideró hoy como "especial" al estadio Azteca, sede del partido de mañana ante Panamá por la Liga de Naciones de la Concacaf, por su vínculo con el fútbol argentino que se remonta al campeonato del mundo de 1986. "Conducir una selección en un estadio con tanta historia, un estadio tan importante para el fútbol argentino, escenario del último gran logro que ha tenido mi país siempre será especial", dijo el "Tata" Martino en la conferencia de prensa que brindó antes del encuentro de mañana ante Panamá. El DT, nacido en Rosario, remarcó el último título mundial que obtuvo la Argentina en 1986, de la mano de Diego Maradona, autor del gol ante Inglaterra en cuartos de final, en el Azteca, considerado el mejor de los campeonatos del mundo. "Claro que hay emoción, pero lo más importante es el desempeño de mi equipo", agregó el ex entrenador del seleccionado argentino. Martino, de 56 años, enfrentará a su compatriota Américo "Tolo" Gallego, surgido en las divisiones juveniles de Newell's Old Boys como él. En cuanto al seleccionado de Panamá, el ex DT de Paraguay sostuvo que "siempre ha sido un rival de respeto, clasificó al último mundial (Rusia 2018) y tiene cuerpo técnico nuevo. Hemos visto los partidos que hizo con Bermudas y mejorará conforme vayan pasando los partidos y tomen la idea que busca Gallego".