El titular de la UIA cree que "nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo"

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina hizo referencia a la situación económica de dicho sector que cree que fue ignorado por el actual Gobierno ya que se están "ahogando en un charco de agua".

“Es imposible describir la situación económica del sector industrial. Si me llamaran para consultarme cómo está la situación de Argentina, no atendería el teléfono", dijo Acevedo.

“Ha habido mucha destrucción de valor y va a costar mucho levantarlo. Desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria. Eso nos va a costar 10 años recomponer el poder adquisitivo”, opinó.

“La Argentina que produce no tiene forma de financiarse, tenemos un PBI afuera. La causa es que no le tenemos confianza a nuestro país. No es simple, pero debemos empezar con tener previsibilidad. No se puede vivir con una devaluación del 30% cada año y con esta inflación. Yo creo que el Gobierno se dio cuenta de esto después de las PASO, y se dio cuenta de la peor manera, con un palazo”, añadió.

Concluyó: “Al principio lo veía como un equipo que era más abierto en sus pensamientos, y creo que de a poco fue encerrándose en un grupo que se hablaba a sí mismo, no escuchó, y perdió la sensibilidad al escuchar a la sociedad”.

Fuente: Perfil.