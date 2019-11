El turismo dejó 4.700 millones de pesos en consumos durante este fin de semana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Desde el viernes hasta el lunes, se movilizaron 1,1 millones de turistas y 2 millones de excursionistas por el país, 10,4% más que en el mismo fin de semana del año pasado y dejaron un consumo de 4.700 millones de pesos, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El consumo creció así 54,7% anual y 2,8% si se quita el efecto inflación.



En el caso de los turistas viajaron 1.100.000, 10% más que en el mismo fin de semana largo del 2018. Con un gasto diario de $1.550 cada uno y una estadía media de 2,1 días, desembolsaron $3.580,5 millones, 50,8% más que en la misma fecha de la temporada anterior. Quitando el efecto inflación, el consumo se mantendría prácticamente sin cambios con 0,2% superior.



Completaron el fin de semana 2.035.000 de excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día. Con un dispendio promedio de $550 per cápita y se estima que movilizaron $1.119 millones.



"En cuanto a las ventas minoristas, se registró más volumen de gasto que en 2018 porque se trasladó más gente. De hecho, el desembolso en términos reales subió 2,8%, pero el turista fue bastante discreto con su consumo.



Según las encuestas a comercios minoristas, las ventas se mantuvieron sin cambios frente al año pasado, lo que es un buen indicador teniendo en cuenta la caída que vienen registrando", señala CAME.



El dólar alto favoreció el ingreso de turistas de países vecinos como Chile, Paraguay y Brasil principalmente y se sintió sobre todo en las localidades fronterizas y en que menos residentes locales viajaron al exterior.



Otro factor que alentó, fueron los precios de la hotelería, que se mantuvieron con aumentos moderados y por debajo de la inflación, lo que también estimuló a viajar. Hubo además atractivas promociones para que los turistas decidan.



Todos los destinos tuvieron buen tránsito de gente, destacándose Córdoba, Cuyo, Misiones, Entre Ríos, La Costa y la Patagonia, donde se registraron interesantes grupos de turistas internacionales.